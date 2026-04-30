Lusso e ibrido | le 4 nuove serie speciali che celebrano Londra

Il marchio di Gaydon ha annunciato il lancio di quattro nuove serie speciali di veicoli ibridi, ciascuna ispirata a un quartiere di Londra. Questi modelli sono stati progettati per celebrare diverse zone della capitale britannica, integrando tecnologie ibride e design specifico. La presentazione avviene in un momento in cui il settore automobilistico si concentra sempre più sulla sostenibilità e sulle alternative ai motori tradizionali.

? Cosa sapere Il marchio di Gaydon lancia quattro serie speciali ibride ispirate ai quartieri di Londra.. Le motorizzazioni PHEV offrono autonomie elettriche tra 59 e 118 chilometri per la mobilità urbana.. Il marchio di Gaydon lancia quattro edizioni speciali ispirate ai quartieri di Londra, introducendo soluzioni tecnologiche ibride che promettono di ridefinire la mobilità urbana attraverso un legame diretto tra estetica architettonica e prestazioni meccaniche. La nuova collezione presentata dal produttore britannico non si limita a una semplice operazione estetica, ma cerca di tradurre l’identità visiva di distretti iconici come Belgravia, Hoxton, Battersea e Westminster in dettagli tecnici e stilistici per i modelli Velar, Evoque, Range Rover Sport e l’ammiraglia Westminster Edition.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lusso e ibrido: le 4 nuove serie speciali che celebrano Londra Notizie correlate Addio micro bag: ecco le nuove borse oversize che dominano il lusso? Cosa sapere Le passerelle della stagione Primavera-Estate 2026 segnano il passaggio dalle micro bag a modelli oversize. F1 2026: allarme sicurezza ibrido, FIA convoca i team a LondraLa FIA convocherà i team a Londra il 9 aprile per risolvere l’instabilità del sistema ibrido 2026, dopo che l’episodio di Oliver Bearman a Suzuka ha... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Salone Pechino 2026, GWM amplia la gamma tra ibrido, lusso e off-road; GWM Tank 700: il nuovo fuoristrada di lusso ibrido plug-in dalla Cina; Lamborghini Urus SE Tettonero: debutta a Milano il super SUV ibrido da 800 CV tra lusso sartoriale e prestazioni; GWM Tank 700: il super fuoristrada ibrido plug-in da oltre 850 CV alza l’asticella dei SUV di lusso. Salone Pechino 2026, GWM amplia la gamma tra ibrido, lusso e off-roadUna gamma di prodotti completa e articolata ma anche contenuti tecnologici di alto profilo per GWM (Great Wall Motor) ad Auto China 2026, dove il gruppo rafforza il proprio posizionamento nei segmenti ... ansa.it Lamborghini Urus SE Tettonero: debutta a Milano il super SUV ibrido da 800 CV tra lusso sartoriale e prestazioniLa Milano Design Week 2026 fa da palcoscenico all'ultima evoluzione del super SUV di Sant'Agata Bolognese. Automobili Lamborghini ha infatti tolto i veli sulla Urus SE Tettonero Capsule, un'edizione ... msn.com Camere di lusso affacciate su recinti e vasche con orsi polari, lupi e trichechi. Il resort Pairi Daiza, situato all'interno di uno zoo in Belgio, permette ai suoi clienti di trascorrere delle notti a contatto con la fauna selvatica, vendendo l’illusione di una convivenza c - facebook.com facebook Altro che filantropi, Minetti & Cipriani! Una vita da “jet set che si muove fra i templi del lusso di Montecarlo, New York, Punta del Este, Londra, Milano…” Candida Morvillo, @Corriere x.com