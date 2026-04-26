Addio micro bag | ecco le nuove borse oversize che dominano il lusso

Durante le sfilate della primavera-estate 2026 è stata mostrata una tendenza chiara: le micro bag sono state sostituite da borse oversize. Le nuove collezioni presentano modelli più grandi, con linee ampie e forme generose, che dominano le passerelle. Questa evoluzione rappresenta un cambio di stile nel settore del lusso, con una preferenza evidente per accessori più capienti e visivamente imponenti.

? Cosa sapere Le passerelle della stagione Primavera-Estate 2026 segnano il passaggio dalle micro bag a modelli oversize.. Brand come Chanel e Dior puntano su volumi ampi e materiali morbidi per la quotidianità.. Domenica 26 aprile 2026, le passerelle della stagione Primavera-Estate rivelano un cambio di rotta radicale: le borse diventano compagne di vita capienti e morbide, segnando il definitivo addio alle micro bag pur mantenendo un’estetica ricercata. Mentre ci prepariamo a vivere i ritmi più distesi dei prossimi mesi, la moda sembra voler abbracciare una dimensione più umana e meno frenetica. Non si tratta solo di cambiare accessorio, ma di adottare un nuovo modo di stare al mondo, dove l’oggetto che portiamo con noi smette di essere un semplice complemento estetico per trasformarsi in un’estensione naturale del nostro quotidiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio micro bag: ecco le nuove borse oversize che dominano il lusso Notizie correlate Moda 2026: borse nuove ma vissute, il nuovo lussoLa moda del 2026 sta ribaltando i canoni estetici tradizionali, sostituendo la perfezione immacolata con un’estetica vissuta e segnata dal tempo. Il Conservatorio investe sui giovani talenti: ecco le nuove borse di studioIl Conservatorio Nicolini apre le porte ai nuovi talenti della musica con un’importante iniziativa dedicata agli studenti italiani e della Comunità...