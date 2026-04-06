La FIA ha annunciato una riunione con i team di Formula 1 prevista per il 9 aprile a Londra, in risposta a un incidente verificatosi a Suzuka che ha coinvolto un pilota. Durante l’evento, si sono riscontrati scarti di velocità tra le vetture dovuti a problemi nel sistema ibrido della stagione 2026. La questione riguarda l’instabilità del sistema e la sicurezza delle monoposto.

La FIA convocherà i team a Londra il 9 aprile per risolvere l’instabilità del sistema ibrido 2026, dopo che l’episodio di Oliver Bearman a Suzuka ha evidenziato pericolosi scarti di velocità tra le vetture. Il Gran Premio del Giappone ha trasformato un sospetto tecnico in un problema di sicurezza immediato. Durante la gara, la monoposto di Oliver Bearman è stata protagonista di una dinamica che ha riportato al centro del dibattito il funzionamento dell’energia elettrica nel nuovo regolamento. L’anomalia riguarda il modo in cui le auto gestiscono la carica delle batterie: quando scatta la fase di recupero energetico, le prestazioni calano drasticamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1 2026: allarme sicurezza ibrido, FIA convoca i team a Londra

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