Nel settore del lusso, il focus si sposta sempre più sulla capacità di vendita, piuttosto che sulla semplice attrazione dei clienti. Le aziende devono ora trovare modi efficaci per far acquistare i loro prodotti, rendendo il processo di vendita più diretto e strategico. Mentre il desiderio si riduce in termini di costi, il privilegio di possedere un oggetto di lusso continua a mantenere un valore elevato.

Il lusso ha un problema quasi volgare: deve vendere. Non semplicemente sedurre, ipnotizzare: vendere. Dopo anni in cui il cartellino è stato trattato come un esercizio spirituale per ricchi pazienti, le maison hanno capito che l’aumento continuo dei prezzi non è una strategia eterna. McKinsey ha fotografato bene la stagione dell’euforia: tra il 2019 e il 2024, oltre l’80% della crescita del lusso è arrivato dagli aumenti di prezzo, più che dai volumi. Tradotto: molte griffe hanno guadagnato di più vendendo più caro, non necessariamente vendendo meglio o a più persone. Ora però la musica è cambiata. Bain e Altagamma indicano che la base dei consumatori del lusso è scesa da circa 400 milioni nel 2022 a circa 340 milioni nel 2025.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Lusso 2026: il desiderio costa meno, il privilegio molto di più

The Idol's Backstage Taboo: Drowning in a Skin-to-Skin Kissbl/LGBT

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Altro che filantropi, Minetti & Cipriani! Una vita da “jet set che si muove fra i templi del lusso di Montecarlo, New York, Punta del Este, Londra, Milano…” Candida Morvillo, @Corriere x.com