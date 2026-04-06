Sicilia 135 milioni per il turismo | ecco chi riceve i fondi

La Regione Siciliana ha comunicato la lista provvisoria dei beneficiari dei fondi destinati al settore turistico. Sono stati assegnati 135 milioni di euro per migliorare le infrastrutture dell’isola. La ripartizione riguarda enti pubblici e privati che hanno presentato domanda di finanziamento. I fondi sono finalizzati a interventi per lo sviluppo e la promozione del turismo locale. La decisione si inserisce nel piano di investimenti regionale approvato di recente.

La Regione Siciliana ha definito la lista provvisoria dei beneficiari per i finanziamenti destinati al potenziamento delle infrastrutture turistiche dell’isola. L’operazione, coordinata da Irfis FinSicilia e dal dipartimento del Turismo, mira a modernizzare l’accoglienza attraverso l’impiego di 135 milioni di euro derivanti dal Fondo sociale di coesione. L’iter amministrativo ha l’analisi di 2.713 domande totali pervenute entro il termine del 28 febbraio. In meno di trenta giorni, gli uffici hanno processato le istanze, portando all’ammissione di 2.689 progetti che superano la prima fase di verifica formale sui punteggi asseverati da tecnici o commercialisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, 135 milioni per il turismo: ecco chi riceve i fondi Torniamo competitivi, Urso stanzia 731 milioni per la ricerca finanziaria: ecco a chi spettano i fondiIl Ministero delle Imprese, presieduto da Adolfo Urso, ha ufficialmente aperto le scadenze per la presentazione delle domande relative agli Accordi... In Cdm 5 milioni per il turismo nei territori colpiti da Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna«Per quanto riguarda il ministero del Turismo , noi oggi dovremmo avere le disponibilità» per «5 milioni» di euro per l’attivazione di campagne... Temi più discussi: Turismo in Sicilia, pronta la graduatoria del bando da 135 milioni; Sicilia. Bando turismo, pronta la graduatoria provvisoria - Autore: Maria Genuardi | Attualità; Bando turismo, pubblicata la graduatoria per i contributi alle strutture ricettive; Contributi a fondo perduto per il turismo in Sicilia, pronta la graduatoria provvisoria. Bando per il turismo in Sicilia, pronta la graduatoria provvisoriaPALERMO – Pronta la graduatoria provvisoria relativa alle domande per ottenere i contributi per investimenti nelle strutture turistiche in Sicilia. Irfis FinSicilia ha predisposto un elenco dopo aver ... livesicilia.it Sicilia prima in Italia per tenuta dei consumi di beni durevoliNel 2025 in Sicilia sono stati spesi 4 miliardi e 527 milioni di euro in beni durevoli (8° regione in Italia), lo 0,5% in meno rispetto all’anno prima: un risultato […] ... blogsicilia.it Da Sigonella due missioni nel Golfo Persico, forse un drone partito dalla Sicilia ha trovato il navigatore del caccia Usa abbattuto in Iran facebook