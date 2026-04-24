Bimbo annegato a Latina | si indaga su tempi di soccorso e chi doveva vigilare sui bagnanti

A Latina, si sta approfondendo la vicenda di un bambino che è annegato in spiaggia. La procura ha programmato analisi tecniche per il 27 aprile, focalizzandosi soprattutto sui tempi di intervento dei soccorsi. Le indagini potrebbero estendersi anche a chi aveva il compito di vigilare sui bagnanti in quella zona. Finora, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul caso.

Le analisi tecniche disposte dalla procura per il 27 aprile si concentreranno anche e soprattutto sulle tempistiche dei soccorsi e le indagini potrebbero allargarsi a chi doveva vigilare sui bagnanti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Bambino annegato a Latina, eseguita l’autopsia: chiarirà dinamiche e tempi del soccorsoLa dinamica del tragico incidente, che ha visto la scomparsa di un bimbo di sette anni, avvenuta nel comune di Latina resta ancora da chiarire.

Bimbo annegato a Latina, fatta l’autopsia: chiarirà se è stato soccorso subito e con manovre corretteL'autopsia su bambino annegato in piscina alle terme di Suio a Castelforte chiarirà se i soccorsi siano stati tempestivi e le manovre di rianimazione...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Latina, bimbo annegato in piscina: tutto quello che non torna | La rabbia dei genitori: Niente grate di sicurezza; Bimbo annegato in piscina a Latina, la denuncia dei genitori: Niente grate di sicurezza; Latina, bambino di 7 anni muore annegato in centro termale; Bambino di 7 anni muore annegato in un centro termale in provincia di Latina, l'ipotesi del bocchettone.

Bimbo annegato a Latina: si indaga su tempi di soccorso e chi doveva vigilare sui bagnantiLe analisi tecniche disposte dalla procura per il 27 aprile si concentreranno anche e soprattutto sulle tempistiche dei soccorsi e le indagini potrebbero ... fanpage.it

Latina, bimbo annegato in piscina: tutto quello che non torna | La rabbia dei genitori: Niente grate di sicurezzaC'è poi la questione del bocchettone della vasca in cui si trovava Gabriele. Per il legale della famiglia la griglia non era presente e il bocchettone era libero e, secondo quanto raccontato dai ... tgcom24.mediaset.it

MADDALONI – Bimbo annegato durante la cerimonia nuziale, condannati il gestore e gli animatori - facebook.com facebook

Bimbo muore annegato in un centro termale vicino Latina, quattro indagati. Sono tutti legati alla struttura dove il piccolo di 7 anni è morto sabato #ANSA x.com