L’unico fascismo in vita si è travestito da antifascismo

Da laverita.info 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’affermazione che suscita molte discussioni suggerisce che l’unico fascismo ancora presente si sarebbe nascosto sotto la maschera dell’antifascismo. Si sostiene inoltre che la nostra Costituzione, non essendo esplicitamente anticomunista, non riuscirebbe a proteggere i diritti fondamentali di fronte a certi attacchi. Queste posizioni sono state espresse in vari contesti pubblici e dibattiti recenti.

Nella saga di Harry Potter, l’Oscuro Signore riesce a sottrarsi alla morte frammentando la propria anima e nascondendola in oggetti malefici, gli Horcrux. Questa immagine letteraria può essere evocata, in senso metaforico, per riflettere su alcune dinamiche della storia contemporanea. Secondo l’interpretazione dello storico Alain Besançon, il comunismo non può essere ridotto a semplice alleato contingente del nazismo, ma ne rappresenta piuttosto una sorta di «gemello eterozigote»: due sistemi diversi nelle forme e nelle giustificazioni ideologiche, ma accomunati da una radice totalitaria e da una simile concezione del potere assoluto. Come...🔗 Leggi su Laverita.info

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Il fascismo e la crisi del '29 e la grande depressione - Storia - Classe quinta

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