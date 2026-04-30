L’unico fascismo in vita si è travestito da antifascismo

Un’affermazione che suscita molte discussioni suggerisce che l’unico fascismo ancora presente si sarebbe nascosto sotto la maschera dell’antifascismo. Si sostiene inoltre che la nostra Costituzione, non essendo esplicitamente anticomunista, non riuscirebbe a proteggere i diritti fondamentali di fronte a certi attacchi. Queste posizioni sono state espresse in vari contesti pubblici e dibattiti recenti.

Nella saga di Harry Potter, l’Oscuro Signore riesce a sottrarsi alla morte frammentando la propria anima e nascondendola in oggetti malefici, gli Horcrux. Questa immagine letteraria può essere evocata, in senso metaforico, per riflettere su alcune dinamiche della storia contemporanea. Secondo l’interpretazione dello storico Alain Besançon, il comunismo non può essere ridotto a semplice alleato contingente del nazismo, ma ne rappresenta piuttosto una sorta di «gemello eterozigote»: due sistemi diversi nelle forme e nelle giustificazioni ideologiche, ma accomunati da una radice totalitaria e da una simile concezione del potere assoluto. Come...🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’unico fascismo in vita si è travestito da antifascismo Il fascismo e la crisi del '29 e la grande depressione - Storia - Classe quinta Notizie correlate 25 aprile: c'è ben poco da festeggiare, purtroppo; Italia occupata e fiction dell'antifascismo in assenza di fascismoCome ogni anno, il 25 aprile torna a furoreggiare il sempiterno scontro tra fascisti e antifascisti in totale assenza di fascismo, l'apice... Come tornare ai “fondamentali” del fascismo e dell’antifascismo attraverso la verità e il confronto liberoPer gentile concessione dell’editore, pubblichiamo uno stralcio dalla prefazione del nuovo libro di Mario Bozzi Sentieri Eterna Guerra Civile?... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: 1925 - I patti di Palazzo Vidoni e le Repressioni fasciste; Remigrazione, Sarracino alla Camera: A Napoli l'unico fascio buono è quello di friarielli; Festa della Liberazione a Lodi: tra storia e nuove sfide VIDEO; Liberare la liberazione. «Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in quest'unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile.» CLNAI, Comunicato #29APRILE 1945 x.com La Resistenza italiana non è stata un racconto unico, ma un intreccio di vite diverse, scelte difficili, coraggio quotidiano. Donne e uomini che, in modi diversi, hanno combattuto il fascismo in nome della libertà. Da quell’antifascismo nasce l’Italia democratica. E - facebook.com facebook