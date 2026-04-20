Come tornare ai fondamentali  del fascismo e dell’antifascismo attraverso la verità e il confronto libero

Da secoloditalia.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato un nuovo libro che analizza le radici del fascismo e dell’antifascismo, proponendo un confronto aperto e basato sulla verità. L’autore, Mario Bozzi Sentieri, introduce alcune riflessioni sui temi storici e politici legati a questi due estremi, invitando a un dialogo franco e senza filtri. La prefazione, pubblicata con il consenso dell’editore, si concentra su come si possano affrontare le questioni del passato per capire meglio il presente.

Per gentile concessione dell’editore, pubblichiamo uno  stralcio dalla prefazione del nuovo libro di  Mario Bozzi Sentieri  Eterna Guerra Civile? Fascismo e antifascismo. Fondamentali e fondamentalisti   (Eclettica Edizioni, pp.171, Euro 18,00). Per acquisti www.ecletticaedizioni.com.  La strumentalità  con cui vengono affrontate questioni storiche non secondarie, quali il complesso rapporto tra fascismo, antifascismo ed identità nazionale,  invitano a riprendere una riflessione storiografica  data per scontata, ma,  nei fatti, da riconsiderare. Per molti, opere monumentali  sul tema sembrano non avere alcuna importanza. Così come ininfluente sembra essere il lavorio interpretativo, segnato da una letteratura, specialistica e non,  in continuo aggiornamento.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Come tornare ai “fondamentali”  del fascismo e dell’antifascismo attraverso la verità e il confronto libero

Il fascismo degli antifascisti - Pier Paolo Pasolini

Video Il fascismo degli antifascisti - Pier Paolo Pasolini

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