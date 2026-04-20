Come tornare ai fondamentali del fascismo e dell’antifascismo attraverso la verità e il confronto libero

È stato pubblicato un nuovo libro che analizza le radici del fascismo e dell’antifascismo, proponendo un confronto aperto e basato sulla verità. L’autore, Mario Bozzi Sentieri, introduce alcune riflessioni sui temi storici e politici legati a questi due estremi, invitando a un dialogo franco e senza filtri. La prefazione, pubblicata con il consenso dell’editore, si concentra su come si possano affrontare le questioni del passato per capire meglio il presente.