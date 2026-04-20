Come tornare ai fondamentali del fascismo e dell’antifascismo attraverso la verità e il confronto libero
È stato pubblicato un nuovo libro che analizza le radici del fascismo e dell’antifascismo, proponendo un confronto aperto e basato sulla verità. L’autore, Mario Bozzi Sentieri, introduce alcune riflessioni sui temi storici e politici legati a questi due estremi, invitando a un dialogo franco e senza filtri. La prefazione, pubblicata con il consenso dell’editore, si concentra su come si possano affrontare le questioni del passato per capire meglio il presente.
Per gentile concessione dell’editore, pubblichiamo uno stralcio dalla prefazione del nuovo libro di Mario Bozzi Sentieri Eterna Guerra Civile? Fascismo e antifascismo. Fondamentali e fondamentalisti (Eclettica Edizioni, pp.171, Euro 18,00). Per acquisti www.ecletticaedizioni.com. La strumentalità con cui vengono affrontate questioni storiche non secondarie, quali il complesso rapporto tra fascismo, antifascismo ed identità nazionale, invitano a riprendere una riflessione storiografica data per scontata, ma, nei fatti, da riconsiderare. Per molti, opere monumentali sul tema sembrano non avere alcuna importanza. Così come ininfluente sembra essere il lavorio interpretativo, segnato da una letteratura, specialistica e non, in continuo aggiornamento.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Il fascismo degli antifascisti - Pier Paolo Pasolini
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