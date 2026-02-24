San Mauro Pascoli insediato il primo consiglio comunale dei ragazzi | eletta ' sindaca' Giulia Sambito

San Mauro Pascoli ha visto l’insediamento del primo consiglio comunale dei ragazzi, dopo le elezioni svolte a gennaio con il supporto dell’Istituto Comprensivo locale. La scelta ha coinvolto le classi quinte della primaria e le prime e seconde della secondaria, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani nella vita civica. Giulia Sambito è stata eletta come 'sindaca' tra i giovani rappresentanti. La cerimonia si è tenuta presso la sala comunale, alla presenza di alcune autorità scolastiche.

Si è insediato ieri il consiglio comunale dei ragazzi di San Mauro Pascoli. Le elezioni si sono svolte nel mese di gennaio grazie alla collaborazione dell'Istituto Comprensivo di San Mauro Pascoli, coinvolgendo le classi quinte della scuola primaria e le classi prima e seconda della scuola secondaria di primo grado. Ieri pomeriggio, in Comune, si è svolta invece la prima convocazione ufficiale del Consiglio Comunale dei Ragazzi, nel corso della quale, alla presenza di Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali, è stato proclamato l'insediamento. Poi il momento più saliente: il Consiglio dei Ragazzi ha eletto il Sindaco ed il Vicesindaco dei Ragazzi.