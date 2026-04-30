Lungomare di Napoli Sorrentino | Traguardo vicino per la realizzazione di pedane lungo le scogliere di via Caracciolo

Sul lungomare di Napoli, il rappresentante istituzionale ha annunciato che è vicino il traguardo per la realizzazione delle pedane lungo le scogliere di via Caracciolo. La proposta mira a migliorare l'accessibilità e la fruizione dell’area, e si tratta di un progetto sostenuto da tempo, che coinvolge diversi enti locali. La proposta è stata annunciata in un contesto di attenzione alle iniziative che puntano a valorizzare il rapporto tra cittadini e mare.

“La notizia del nuovo asse istituzionale teso a restituire il mare ai napoletani mi riempie di speranze perché accoglie una delle istanze più importanti che per conto dei cittadini porto avanti fin dalla mia elezione al Consiglio Comunale. Con la spinta della Regione Campania, che in questi.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Pedane sul Lungomare di Napoli, Fico e Manfredi cercano di sbloccare il progettoPedane mobili sul lungomare di Napoli: sì di Comune e Regione, ma non della Soprintendenza. Caracciolo Hospitality Group annuncia un nuovo hotel nel suo portfolio: il Miramare, iconico indirizzo sul lungomare di NapoliAttraverso un accordo con la società Essenza Hospitality – dell’Ingegner Giovanni Paone patron del Gruppo Miri SpA – Caracciolo Hospitality Group... Una raccolta di contenuti Si parla di: Napoli, il Pizza Village cambia sede: ecco dove sarà, addio alla Mostra d'Oltremare. Lungomare di Napoli, Sorrentino: Traguardo vicino per la realizzazione di pedane lungo le scogliere di via CaraccioloIl mare deve essere accessibile e gratuito. I cittadini ci chiedono una città in cui, per tutti, sia normale poter fare il bagno senza dover sostenere costi importanti, afferma la vicepresidente del ... napolitoday.it Napoli cambia volto: lungomare, tram e piazza Municipio, ecco i cantieri che rivoluzioneranno il centroNapoli cambia volto: lungomare, tram e piazza Municipio, ecco i cantieri che rivoluzioneranno il centro. Cosa succede ... 2anews.it