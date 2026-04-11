Un giovane medico ha vissuto un’esperienza traumatica durante un viaggio a Bali, dove è stato coinvolto in un incidente mentre si trovava nella cascata di Nungnung. Dopo essere stato salvato, ha riferito di aver rischiato la vita e di avere una gamba in pericolo. Attualmente, non ci sono indicazioni di un risarcimento o di un aiuto legale da parte delle autorità o delle assicurazioni coinvolte.

È estate a Bali. Simone Salvo è appena risalito dalla cascata di Nungnung, ancora bagnato, la maglietta appiccicata addosso e l’acqua fredda che gli è rimasta sulla pelle. Si siede dietro a un mototaxi, direzione Ubud, a sud dell’isola. Ma il viaggio da sogno in pochi minuti si trasforma in incubo. Simone non fa in tempo a urlare. Vede un camion rosso venirgli addosso. Poi l’impatto, e infine l’asfalto. Quando riapre gli occhi, la sua gamba non è più una gamba. Il mototassista si rialza, lo guarda per un istante e riparte. Lui resta lì, a terra, a perdere sangue in mezzo alla strada. «In quel momento ho capito che potevo morire a migliaia di chilometri da casa». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Stavo morendo a Bali e ora rischio una gamba. Nessuno mi risarcirà»: il viaggio da incubo di un giovane medico

“Mi sono rifatta il seno, ma ho trascorso un anno da incubo. Stavo con una protesi sì e l’altra no”: l’odissea di Jamila Chierichietti. Caterina Balivo furiosa: “Il medico doveva saperlo”Doveva essere un passo verso una maggiore sicurezza in sé stessa, ma si è trasformato in un’esperienza lunga e dolorosa.

“Credevo di essermi addormentato. Invece, stavo morendo”, il racconto e i ringraziamenti di un sannitaRendo pubblica la mia esperienza per ringraziare dal profondo del cuore gli operatori del 118 che mi hanno salvato la vita, sabato 24 gennaio scorso.