Lumen a maggio 4 weekend di eventi prima dell' apertura ufficiale

A Firenze, lo spazio culturale Lumen annuncia quattro weekend di eventi a maggio, prima dell’apertura ufficiale prevista per il 2026. La struttura, considerata un punto di riferimento nella rigenerazione urbana, si prepara a riaprire i battenti con una formula innovativa, offrendo un’anticipazione dell’estate. La programmazione comprende iniziative e manifestazioni che si svolgeranno nel corso dell’intero mese, dando il via a una nuova stagione di attività.

Lo spazio più dinamico di Firenze riapre i cancelli. LUMEN, cuore pulsante della rigenerazione urbana targata Icchè Ci Vah Ci Vole, annuncia il ritorno per la stagione 2026 con una formula inedita: un mese di maggio vissuto come una vera e propria anteprima estiva.I primi quattro weekend del mese.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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