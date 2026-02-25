L’ultimo saluto a Mazzon Il volontario della Misericordia morto nell’incidente stradale

Marco Mazzon, volontario della Misericordia, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a San Valentino, vicino a Castelnuovo. La causa dello scontro resta sotto verifica da parte delle autorità, mentre il figlio di 17 anni era alla guida al momento dello schianto. I funerali si sono tenuti lunedì pomeriggio nella chiesa del Sacro Cuore, dove amici e colleghi hanno ricordato il suo impegno e la dedizione nel volontariato. La comunità si stringe attorno alla famiglia di Mazzon.

Si sono svolti lunedì pomeriggio nella chiesa del Sacro Cuore i funerali di Marco Mazzon, l’uomo di 58 anni perito nell’incidente stradale avvenuto la mattina di San Valentino in località Volcascio, a Castelnuovo sulla SR 445, mentre era a bordo della sua auto guidata però secondo le ricostruzioni al vaglio della procura dei minuri, dal figlio diciassettenne. Il ragazzo sta ancora affrontando i postumi dell’incidente, sia fisici che psicologici, e si trova al momento ricoverato nel reparto di medicina dell’ospedale di Barga. Al funerale, officiato da don Stefano Serafini, proposto di Barga, era presente l’altro figlio dell’uomo che risiedeva da tanti e tanti anni in loc. 🔗 Leggi su Lanazione.it

