L’ultimo dono di Manuela | la donazione delle cornee accende la luce

Giovedì 30 aprile, Manuela Feri è stata trasportata dall'ospedale Misericordia di Grosseto all'Isola del Giglio. Prima di morire, ha deciso di donare le sue cornee. La donazione è stata effettuata dopo il decesso e ha permesso di accendere la luce per altre persone. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale.

? Cosa sapere Manuela Feri viene trasportata giovedì 30 aprile dall'ospedale Misericordia di Grosseto all'Isola del Giglio.. La donazione delle cornee della cinquantunenne si concretizza prima del funerale a Giglio Porto.. Il feretro di Manuela Feri lascerà l’obitorio dell’ospedale Misericordia di Grosseto nella mattinata di questo giovedì 30 aprile, per essere trasportato con il traghetto delle ore 16 che partirà dal porto di Santo Stefano verso l’Isola del Giglio. La cinquantunenne, che ha affrontato con una determinazione fuori dal comune un lungo e difficile percorso di malattia, ha voluto lasciare un segno tangibile proprio nel momento del distacco definitivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’ultimo dono di Manuela: la donazione delle cornee accende la luce Notizie correlate Castelvetrano: donazione cornee salva la vista di altriDomenica 15 marzo 2026, alle ore 11:33, l’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano ha ospitato un momento di grande valore umano e sanitario. Donazione multiorgano: prelevati fegato, reni e cornee da un uomo di 57 anniIl paziente, deceduto per encefalite post anossica da arresto cardiaco, era ricoverato nel reparto di Anestesia e Rianimazione. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L’ultimo regalo di Manuela, donate le cornee; Addio Manuela, anima del Giglio con il Grifone nel cuore. Il fratello: Ciao immenso amore; Festa dell’Uva, l’anno del centenario. Il dono ai rioni: una nuova sede; Addio a Manuela, il sorriso del Giglio che ha insegnato a resistere. Manuela Murgia, un giallo lungo 31 anni. L’ultimo esame: segni compatibili con la caduta dall’altoLa rottura della cintura è compatibile con una caduta del corpo da una quota elevata, mentre appare esclusa l’ipotesi che Manuela Murgia sia stata investita e trascinata sino al fondo del canyon di ... unionesarda.it Trentuno anni fa il mistero di Manuela Murgia. L’ultimo esame: segni compatibili con la caduta dall’altoLa rottura della cintura è compatibile con una caduta del corpo da una quota elevata, mentre appare esclusa l’ipotesi che Manuela Murgia sia stata investita e trascinata sino al fondo del canyon di ... unionesarda.it Frascati Scherma, Manuela Spica vince la medaglia di bronzo individuale agli europei Under 23 ift.tt/y8V24Pm x.com Vascover, Fase 3, Manuela Atria, Gaetano Scimonelli, Saro Guarracino e Salvo Tex, goditi questa serata di musica live. GIRI LA RUOTA E VINCI PREMI Il Pubblico protagonista Ore 21:00 Ai Grani Antichi prenota il tuo tavolo 3358721087 INGRESSO LIBER - facebook.com facebook