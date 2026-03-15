Castelvetrano | donazione cornee salva la vista di altri

Domenica 15 marzo 2026, alle ore 11:33, l’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano ha accolto un’operazione di donazione cornee. Questa donazione ha permesso di salvare la vista di altre persone. L’evento ha coinvolto una persona che ha deciso di donare gli organi post-mortem, contribuendo così a migliorare la qualità della vita di chi aveva bisogno di un intervento.

Domenica 15 marzo 2026, alle ore 11:33, l’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano ha ospitato un momento di grande valore umano e sanitario. Un uomo di 74 anni, ricoverato nell’Unità di Rianimazione, è deceduto e ha permesso il prelievo delle sue cornee. L’intervento è stato reso possibile grazie alla disponibilità dei familiari del paziente e all’impegno dell’équipe medica locale. Un atto di solidarietà nel cuore della Sicilia occidentale. L’evento si colloca in un contesto dove la collaborazione tra istituzioni sanitarie e cittadini diventa fondamentale per lo sviluppo sociale. Il coordinamento locale procurament organi e tessuti dell’Asp Trapani ha attivato immediatamente la procedura necessaria dopo l’accertamento del decesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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