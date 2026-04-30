L’ultimo abbraccio di Bianzone a Lucia Tognela

Questo pomeriggio si è tenuto l’ultimo saluto a Lucia Tognela, scomparsa in modo improvviso e inatteso. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di grande raccoglimento, con le persone presenti che hanno espresso il loro dolore e la vicinanza nel silenzio. La morte, arrivata inaspettatamente, ha lasciato un vuoto tra familiari e amici, che si sono stretti intorno alla memoria della donna.

Un silenzio profondo, segnato da una morte arrivata in modo tanto improvviso quanto difficile da accettare, ha accompagnato questo pomeriggio l’ultimo saluto a Lucia Tognela. A una settimana dalla tragedia che ha visto la 59enne morire nei boschi di Trivigno durante una passeggiata in una zona.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Morte di Lucia Tognela, si indaga sui cani in attesa dell'autopsiaProseguono gli accertamenti sulla morte di Lucia Tognela, classe 1966, residente a Bianzone e madre di due figlie, trovata senza vita nei boschi in... Donna morta a Trivigno, eseguita l’autopsia su Lucia TognelaÈ stata effettuata nella mattinata di oggi, martedì 28 aprile, l’autopsia sul corpo di Lucia Tognela, la 59enne residente a Bianzone trovata senza... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Donna sbranata a Trivigno, per Lucia Tognela è il giorno dell’addio; Donna sbranata a Trivigno per Lucia Tognela è il giorno dell’addio; Esce per un’escursione e viene sbranata dai cani: cinque dogo argentini sequestrati per la morte di Lucia Tognela. Lucia Tognela aggredita da un branco di cani in Valtellina: cosa è emerso dall'autopsia sul corpoNessun malore. Lucia Tognela, 59 anni, trovata morta lo scorso 23 aprile nei boschi sopra Tirano, in località Trivigno, sarebbe morta per shock emorragico dovuto a un'aggressione animale. Sono i pri ... tag24.it Sondrio, la morte di Lucia Tognela sbranata da cani, l'autopsia conferma: «Nessun malore, aggredita da animali»Giovedì le esequie della donna, madre di due figli, che era salita a Tirano per una passeggiata verso la sua seconda casa. Esclusa l'ipotesi di orsi e lupi ... milano.corriere.it A Bianzone, in una Chiesa Parrocchiale di San Siro gremita di persone, i funerali di Lucia Tognela, la 59enne morta tragicamente pochi giorni fa durante una passeggiata a Trivigno. - facebook.com facebook Lucia Tognela trovata morta a Trivigno, l’autopsia conferma: morta per i morsi dei dogo argentini milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com