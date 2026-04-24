Morte di Lucia Tognela si indaga sui cani in attesa dell' autopsia

Sono in corso le indagini sulla morte di una donna di 57 anni trovata senza vita nei boschi sopra Tirano, in una zona impervia a circa 1800 metri di altitudine. La donna, residente a Bianzone e madre di due figlie, è stata trovata nel pomeriggio di giovedì 23 aprile. Sul luogo sono stati rinvenuti alcuni cani, e si attende l’esito dell’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Proseguono gli accertamenti sulla morte di Lucia Tognela, classe 1966, residente a Bianzone e madre di due figlie, trovata senza vita nei boschi in quota sopra Tirano, nella zona impervia di Trivigno a circa 1800 metri, nel pomeriggio di giovedì 23 aprile. Il corpo, già ricomposto dopo i numerosi.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate La 59enne Lucia Tognela sbranata da un branco di cani in Valtellina, disposta l'autopsiaSarà l’autopsia disposta dalla Procura di Sondrio a stabilire le esatte cause del decesso di Lucia Tognela , 59 anni, di Bianzone (Sondrio) sul cui... Lucia Tognela, morta a 60 anni nel bosco di Trevigno: l’ipotesi di un branco di cani che l’ha sbranataSi chiamava Lucia Tognela, la donna di sessant'anni che è stata trovata morta in un bosco a Trivigno (Sondrio): aveva ferite sul corpo compatibili a... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lucia Tognela, chi era la donna sbranata e uccisa da un branco di cani; Sbranata dai cani, la vittima è Lucia Tognela di 60 anni: indagini in corso, si segue la pista degli animali di grossa taglia del posto; Donna morta nei boschi di Trivigno: il profondo dolore del sindaco Stoppani; Il dramma di Lucia Tognela morta e dilaniata dai cani a Trivigno: uccisa dai molossi o attaccata dopo un malore. Donna sbranata dai cani in montagna, l'allarme lanciato dal proprietario di 5 dogo argentini: disposta l'autopsia sul corpo di Lucia TognelaSONDRIO. Donna sbranata dai cani. In attesa degli esiti dell'autopsia che fornirà nuove informazioni sulla morte di Lucia Tognela - la donna di 60 anni che ieri pomeriggio è stata trovata senza vita n ... ildolomiti.it Sbranata dai cani, la vittima è Lucia Tognela di 60 anni: indagini in corso, si segue la pista degli animali di grossa taglia del postoTIRANO. Aggredita e sbranata da uno o più cani. Occorrerà attendere l'esito dell'autopsia per avere maggiori informazioni sulla morte di Lucia Tognela, la donna di 60 anni che ieri pomeriggio è stata ... ildolomiti.it Non ci sono segni di violenza sui resti di Lucia Venturi, l’84enne che dopo il decesso era stata occultata a casa dalla figlia a Muggia. Per ora sull’esito dell’autopsia emergono solo sparute indiscrezioni. Che confermerebbero una morte avvenuta per un malore - facebook.com facebook