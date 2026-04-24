Morte di Lucia Tognela si indaga sui cani in attesa dell' autopsia

Da sondriotoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso le indagini sulla morte di una donna di 57 anni trovata senza vita nei boschi sopra Tirano, in una zona impervia a circa 1800 metri di altitudine. La donna, residente a Bianzone e madre di due figlie, è stata trovata nel pomeriggio di giovedì 23 aprile. Sul luogo sono stati rinvenuti alcuni cani, e si attende l’esito dell’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Proseguono gli accertamenti sulla morte di Lucia Tognela, classe 1966, residente a Bianzone e madre di due figlie, trovata senza vita nei boschi in quota sopra Tirano, nella zona impervia di Trivigno a circa 1800 metri, nel pomeriggio di giovedì 23 aprile. Il corpo, già ricomposto dopo i numerosi.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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