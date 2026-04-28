Donna morta a Trivigno eseguita l’autopsia su Lucia Tognela

Nella mattinata di oggi, martedì 28 aprile, è stata eseguita l’autopsia sul corpo di Lucia Tognela, una donna di 59 anni residente a Bianzone. La donna è stata trovata senza vita nei boschi sopra Tirano, nella zona di Trivigno, lo scorso 23 aprile. Sul suo corpo erano visibili segni di morsi di animali.

È stata effettuata nella mattinata di oggi, martedì 28 aprile, l’autopsia sul corpo di Lucia Tognela, la 59enne residente a Bianzone trovata senza vita nei boschi sopra Tirano, nella zona di Trivigno, lo scorso 23 aprile, con evidenti segni di morsi di animali sul corpo.L’incarico per l’esame.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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Trivigno, muore Lucia Tognela: ipotesi aggressione di cani, disposta l’autopsia x.com