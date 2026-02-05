Autobotti non in regola e controlli Aica difende il servizio e richiama al rispetto delle regole

Da agrigentonotizie.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Aica torna a parlare dopo l’episodio di Canicattì, dove i carabinieri hanno fermato un’autobotte con circa 5 mila litri d’acqua senza documenti. L’associazione difende il servizio e chiede di rispettare le regole, sottolineando che non tutte le autobotti sono in regola. Intanto, i controlli continuano per garantire che l’acqua venga distribuita in modo sicuro e legale.

Aica interviene sulla questione legata al rifornimento idrico tramite autobotti dopo l’episodio che ha visto i carabinieri fermare un mezzo a Canicattì impegnato a trasportare circa 5 mila litri d’acqua destinata alla vendita senza segnalazione certificata di inizio attività né documentazione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

AICA: acqua, legalità e tutela dei cittadini. Chiarezza sul servizio autobotti a CanicattìIn riferimento alle notizie diffuse oggi sul servizio di rifornimento idrico tramite autobotti nel Comune di Canicattì, AICA ritiene doveroso fornire alcuni chiarimenti puntuali, nell’interesse ... canicattiweb.com

