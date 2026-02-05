AICA difende i controlli sanitari | Autobotti non in regola devono rispettare norme

AICA difende i controlli sanitari e ribadisce che le autobotti non in regola devono rispettare le norme. A Canicattì, un autobottista è stato multato, scatenando un acceso dibattito sulla legalità e l’efficienza del servizio idrico integrato. La questione si fa più calda, con le autorità che insistono sui controlli e le aziende che difendono il loro operato.

**Un autobottista sanzionato a Canicattì conduce a un dibattito sull’operatività e la legalità del servizio idrico integrato. L’Aica, in risposta a un episodio in cui un mezzo è stato fermato per aver trasportato 5.000 litri d’acqua senza documentazione, ribadisce il diritto al rifornimento e richiama al rispetto delle norme.** Giovedì 5 febbraio, a Canicattì, i carabinieri hanno fermato un autobottista che trasportava circa cinquemila litri d’acqua destinata alla vendita senza aver segnalato la propria attività né aver fornito documentazione sulle condizioni igieniche e tracciabili. Il conducente era stato sanzionato per un insieme di violazioni, con un complessivo multa di cinquemila euro, e una ulteriore sanzione di cinquecento euro per guida senza patente.🔗 Leggi su Ameve.eu

