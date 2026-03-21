Giovedì, sui social, è stato pubblicato un post di Chuck Norris mentre si allenava. L’attore e artista marziale, conosciuto per i suoi ruoli nei film d’azione, è deceduto all’età di 86 anni. La foto mostra Norris mentre si dedica all’allenamento, senza ulteriori dettagli sulla sua vita o cause del decesso. La notizia ha suscitato reazioni tra i fan di tutto il mondo.

Chuck Norris, il leggendario campione di arti marziali e star dei film d’azione, è scomparso giovedì all’età di 86 anni. Sebbene la causa esatta della morte non sia stata resa nota, una cosa è certa. Fino all’ultimo, Norris è rimasto fedele alle cose che amava di più. Ovvero, mantenersi attivo, tenersi in forma e celebrare la vita con passione. Pochi giorni prima della sua scomparsa, Chuck Norris ha condiviso quello che sarebbe diventato il suo ultimo post su Instagram. In occasione del suo 86° compleanno, il 10 marzo 2026. Nel video, si vede mentre si allena con i guantoni da boxe, dimostrando la stessa energia, precisione e amore per le arti marziali che lo hanno reso un’icona mondiale. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Chuck Norris, l’ultimo post sui social mentre si allenava

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