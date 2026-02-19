Infortunio Dybala smentite le voci sull’operazione | l’argentino al lavoro per il recupero cosa filtra verso Roma Juve

Paulo Dybala si è infortunato durante l’allenamento, ma le voci sull’intervento chirurgico sono smentite. L’attaccante argentino sta seguendo un percorso di recupero senza interventi invasivi, concentrandosi sulla riabilitazione. Fonti vicine alla Juventus affermano che il giocatore si sta allenando con attenzione, senza lasciare nulla al caso. La sua presenza contro la Roma è ancora in dubbio, ma i progressi sono evidenti. La squadra aspetta di sapere quando potrà tornare in campo.

Infortunio Dybala, nessuna operazione chirurgica in vista per la Joya che prosegue il suo recupero puntando dritto al grande incrocio da ex. Arrivano aggiornamenti cruciali dall’infermeria giallorossa per quanto riguarda l’ Infortunio Dybala. L’attaccante argentino è costretto a rimanere ai box fin dall’inizio del mese di febbraio a causa di un fastidioso e persistente problema al ginocchio, un intoppo che gli ha già fatto saltare sfide di campionato importanti contro Udinese, Cagliari e Napoli. Nelle ultime ore si era diffusa con insistenza una voce preoccupante che allarmava i tifosi, secondo la quale lo staff medico stesse seriamente valutando l’ipotesi di un piccolo intervento chirurgico per risolvere definitivamente i fastidi articolari della Joya. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Dybala, smentite le voci sull’operazione: l’argentino al lavoro per il recupero, cosa filtra verso Roma Juve Infortunio Dybala, novità importanti per l’ex Juve: cosa filtra in vista del big match contro il NapoliLa Roma si prepara al grande match contro il Napoli con qualche buona notizia dall’infortunio di Dybala. Infortunio Dybala, smentita l’opzione operazione al ginocchio: decisa la strategia per il recuperoPaulo Dybala non dovrà sottoporsi a un intervento al ginocchio dopo l’infortunio subito, come confermato dai medici della Roma. Infortunio Dybala#RomaTorino #AsRoma #Roma #Torino #seriea #ocwsport #shorts Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Roma, infortunio Dybala: nuovo consulto, incubo operazione e smentiteNon c’è pace per Paulo Dybala. Rientrato in gruppo alla fine della scorsa settimana, l’attaccante argentino è stato costretto a fermarsi di nuovo per il riacutizzarsi del dolore al ginocchio. Un ... asromalive.it Infortunio Dybala, smentita l’opzione operazione al ginocchio: decisa la strategia per il recupero. Il retroscena sulla visita del medicoInfortunio Dybala, smentita l’opzione operazione al ginocchio: decisa la strategia per il recupero. Il retroscena sulla visita del medico Il caso legato alle condizioni fisiche del fuoriclasse sudamer ... calcionews24.com Infortunio Dybala - Smentita l'ipotesi dell'operazione #ASRoma #Dybala #Recupero #Gasperini #ChampionsLeague #Vocegiallorossa vocegiallorossa.it/primo-piano/in… x.com Dybala, tra infortunio e futuro: oggi un test per valutare le condizioni Cosa sappiamo --> https://www.romanews.eu/corsport-dybala-tra-infortunio-e-futuro-oggi-un-test-per-valutare-le-condizioni/ #ASRoma #RomanewsEU facebook