Tiago Gabriel una squadra di Serie A accelera per il giocatore accostato alla Juve | possibile chiusura per 30 milioni

Il Milan sta accelerando per acquistare il difensore del Lecce, con un’offerta che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. La trattativa sembra ormai in fase avanzata, mentre il giocatore è stato accostato alla Juventus. La società rossonera ha mostrato interesse concreto e potrebbe chiudere l’accordo a breve. La trattativa si svolge a stretto contatto tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

di Francesco Spagnolo Tiago Gabriel, il Milan vuole fare sul serio per il centrale del Lecce e si parla di una proposta intorno ai 30 milioni di euro. Le ultime novità. Il calciomercato del Milan non si ferma alla ricerca di un centravanti, ma punta con decisione a blindare il futuro della propria retroguardia. La strategia della dirigenza rossonera in via Aldo Rossi è duplice: affiancare a un difensore d’esperienza un profilo futuribile, capace di crescere sotto la guida di Max Allegri. In questo scenario, il nome che sta scalando rapidamente le gerarchie del gradimento milanista è quello di Tiago Gabriel. Il giovane talento lusitano, classe 2004, si è messo in luce con la maglia del Lecce, dimostrando una maturità atletica e tattica fuori dal comune per la sua età.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tiago Gabriel, una squadra di Serie A accelera per il giocatore accostato alla Juve: possibile chiusura per 30 milioni Notizie correlate Benzema, svolta per il giocatore accostato alla Juve, sta firmando con questa squadra. Ecco tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Benzema, la suggestione Juventus non si trasforma in realtà per il francese. Sorloth, il giocatore accostato alla Juve può firmare in Serie A: c’è un club che pensa a lui per rinforzare l’attacco. Gli aggiornamentidi Francesco SpagnoloSorloth, il norvegese piace molto al Milan per la prossima stagione. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lecce-Fiorentina 1-1: Tiago Gabriel risponde ad Harrison, i giallorossi agganciano la Cremonese; Il Lecce sputa fuoco, la Fiorentina resiste e vede la salvezza: 1-1; Lecce-Fiorentina 1 a 1: gran colpo di Harrison, il pareggio lo firma Tiago Gabriel; Il Lecce è vivo: Tiago Gabriel riprende la Fiorentina, Cremonese agguantata. Tiago Gabriel al Milan, Tare rinforza la difesa: doppio colpo dalla Serie ATiago Gabriel al Milan - Il nome di Tiago Gabriel sta guadagnando sempre più spazio nei radar delle big italiane, e in particolare ... fantamaster.it Lecce in Veneto. Di Francesco perde Tiago Gabriel. Da valutare BandaIl Lecce lavora nel ritiro veneto di Villafranca per preparare la sfida di sabato contro l'Hellas Verona. Di Francesco deve rinunciare pure a Tiago Gabriel, squalificato ... trnews.it #TiagoGabriel Le ultime sul suo futuro - facebook.com facebook Per il #Milan c’è #TiagoGabriel dopo #Gila x.com