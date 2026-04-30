Luigi Ghirri | ritrovato un rullino sigillato l’immagine che sfida il tempo

Nel Palazzo dei Musei di Reggio Emilia è stato esposto un filmato inedito del 1991 di Luigi Ghirri, recentemente rinvenuto e presentato al pubblico. Accanto a questa scoperta, è stato individuato anche un rullino di pellicola sigillato, che si pensa possa contenere immagini dell'artista. La mostra permette di osservare un lavoro mai mostrato prima, offrendo uno sguardo nuovo sulla produzione di Ghirri.

? Cosa sapere Il Palazzo dei Musei di Reggio Emilia presenta un inedito filmato del 1991 di Luigi Ghirri.. L'esposizione integra un rullino ritrovato a Roncocesi con la ricerca sonora del musicista Iosonouncane.. Il Palazzo dei Musei di Reggio Emilia inaugura oggi una mostra dedicata a Luigi Ghirri, presentando un percorso che intreccia paesaggi visivi e sperimentazioni sonore attraverso una selezione di opere e un inedito filmato del 1991. L’evento espositivo, intitolato A series of dreams. Paesaggi visivi e paesaggi sonori, si sviluppa in tre momenti distinti, uno dei quali è dedicato alla sezione Oltre quei monti il mare. In quest’ultima...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Luigi Ghirri: ritrovato un rullino sigillato, l’immagine che sfida il tempo Notizie correlate Gli scatti di Luigi Ghirri immortalano l’eternità nascosta negli spazi del quotidianoL’ultima fotografia scattata da Luigi Ghirri è rimasta custodita nel rullino della sua macchina fotografica dopo la sua scomparsa, nel febbraio 1992. Leggi anche: La fotografia incontra la musica. I paesaggi sonori di Luigi Ghirri Altri aggiornamenti Luigi Ghirri, like a rolling stoneUn uomo che avrebbe rifiutato l'etichetta impostagli di maestro della fotografia, una (vasta) collezione di vinili, l'ossessione per Bob Dylan, una nuova mostra a Reggio Emilia. Ne abbiamo parlato c ... rollingstone.it Antonio Corradini e Luigi Ghirri in un dialogo inaspettato a VeneziaC’è qualcosa di controintuitivo, almeno in apparenza, nel mettere in dialogo i lavori di Antonio Corradini e di Luigi Ghirri: da un lato, uno scultore barocco ossessionato dal virtuosismo del marmo, ... exibart.com