La fotografia e la musica si intrecciano nel lavoro di Luigi Ghirri, creando un rapporto profondo che si riflette nella sua produzione artistica. La connessione tra le sue immagini e i paesaggi sonori è stata un elemento costante nel suo percorso creativo. Anche dopo la sua scomparsa, questa relazione continua a influenzare le ricerche e le interpretazioni legate alla sua opera fotografica.

Luigi Ghirri e la musica. Un legame forte che ha permeato tutta la sua produzione fotografica e non smette di accompagnare il lavoro di ricerca che continua rispetto alla sua opera. Da qui nasce un nuovo percorso espositivo dal titolo “Luigi Ghirri. A Series of Dreams. Paesaggi visivi e paesaggi sonori“, a cura di Ilaria Campioli e Andrea Tinterri, con la curatela musicale di Giulia Cavaliere, allestito a Palazzo dei Musei di Reggio Emilia dal 30 aprile 2026 al 28 febbraio 2027. La mostra, nell’ambito della XXI edizione del festival Fotografia Europea, comprende anche un nucleo intitolato “Oltre quei monti il mare“, concepito grazie alla partecipazione del musicista Iosonouncane, e un focus allestito al Teatro Municipale Valli, visitabile dal primo maggio al 14 giugno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La fotografia incontra la musica. I paesaggi sonori di Luigi Ghirri

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