Gli scatti di Luigi Ghirri immortalano l’eternità nascosta negli spazi del quotidiano

Gli scatti realizzati da Luigi Ghirri catturano dettagli e atmosfere di ambienti quotidiani, rivelando un modo di osservare il paesaggio e gli spazi interni. La sua ultima fotografia, scattata prima della morte avvenuta nel febbraio 1992, è rimasta nel rullino della macchina fotografica ed è stata conservata fino a oggi. Questi scatti sono stati successivamente pubblicati e studiati, contribuendo alla sua fama nel mondo della fotografia.

L’ultima fotografia scattata da Luigi Ghirri è rimasta custodita nel rullino della sua macchina fotografica dopo la sua scomparsa, nel febbraio 1992. Ritrae un paesaggio della campagna: pare un corso d’acqua o un canale innevato, illuminato da una luce bianca e accecante, che cancella i contorni e trasmette una sensazione di eternità. Si tratta di una veduta vicino alla sua casa, a Roncocesi, un paesino a 7 km dal centro di Reggio Emilia che oggi conta poco più di milleottocento abitanti. È un luogo ben connesso, a ridosso dell’autostrada A1 e della linea ferroviaria ad alta velocità che collega Milano e Bologna. Proprio come Roncocesi, lo sguardo su pellicola di Luigi Ghirri si deposita, e racconta l’universalità della vita quotidiana, senza curarsi delle velocità che la attraversano.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Gli scatti di Luigi Ghirri immortalano l’eternità nascosta negli spazi del quotidiano Notizie correlate Leggi anche: La fotografia incontra la musica. I paesaggi sonori di Luigi Ghirri Negli scatti di Barbey il viaggio nell’Italia del DopoguerraLa fotografia d’autore torna protagonista con il progetto espositivo che, dal 4 aprile al 27 settembre a Villa Mussolini, rende omaggio a Bruno... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La poetica del mondo Gli scatti di Luigi Ghirri immortalano l’eternità nascosta negli spazi del quotidiano; Ghirri e la musica. Una mostra a Reggio Emilia; Da Tefaf alla scena londinese, la fotografia si espande nelle gallerie d’arte contemporanea. A Prato gli scatti su Polaroid di Luigi SghirriIl Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato ha presentato Luigi Ghirri. Polaroid '79-'83, la prima mostra istituzionale in Italia interamente dedicata al lavoro su polaroid del fotografo ... ansa.it Luigi Ghirri. A Series of DreamsDal 30 aprile 2026 al 28 febbraio 2027, Palazzo dei Musei di Reggio Emilia ospita il nuovo percorso espositivo Luigi Ghirri. A Series of Dreams. Paesaggi visivi e paesaggi sonori, a cura di Ilaria Cam ... liquidarte.it Dal 30 aprile 2026 al 28 febbraio 2027, Palazzo dei Musei di Reggio Emilia ospita il nuovo percorso espositivo Luigi Ghirri. A Series of Dreams. Paesaggi visivi e paesaggi sonori, a cura di Ilaria Campioli e Andrea Tinterri, con la curatela musicale di Giulia Ca - facebook.com facebook Fotografia di Luigi Ghirri 1978 x.com