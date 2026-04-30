Lugo domina la provincia | Under 18 imbattibili con 14 vittorie!

Lugo ha conquistato il titolo provinciale Under 18 battendo in finale la squadra di Pallavolo Faenza con il punteggio di 3-1 a Bagnacavallo. La squadra ha concluso la stagione con 14 vittorie su 15 incontri disputati, dominando il torneo e confermando la propria imbattibilità in campionato. La partita finale ha decretato la vittoria del club, che si è aggiudicato il trofeo provinciale.

? Cosa sapere Lugo batte Pallavolo Faenza 3-1 a Bagnacavallo e vince il titolo provinciale U18.. Il club chiude la stagione con 14 vittorie su 15 incontri disputati.. Le ragazze del Volley Bassa Romagna Lugo hanno conquistato il titolo provinciale Fipav U18 femminile battendo la Pallavolo Faenza per 3-1 al palasport di Bagnacavallo, siglando una stagione perfetta con ben 14 vittorie su 15 disputate. Il traguardo raggiunto dalle giovani atlete lughesi non è un evento isolato, ma il coronamento di un percorso iniziato molto tempo fa tra le mura della palestra di paese. Dopo i successi ottenuti nelle passate stagioni con le categorie U14 e U16, questo nuovo trofeo conferma come il progetto sportivo del club stia dando frutti concreti e costanti nel tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lugo domina la provincia: Under 18 imbattibili con 14 vittorie! Notizie correlate Derby 3-0: Banca Annia domina Vicenza e allunga a 18 vittorieLa Banca Annia Padova Women ha esteso la sua striscia vincente a diciotto successi consecutivi nel campionato di Serie B1, sconfiggendo per 3-0 la... Volley donne Il Bassa Romagna Lugo campione provinciale. Festa in casa Vbr. Trionfa con l’under 18Il Volley Bassa Romagna Lugo ha conquistato il titolo provinciale Fipav U18 femminile, centrando un nuovo successo che conferma la crescita del...