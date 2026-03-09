Derby 3-0 | Banca Annia domina Vicenza e allunga a 18 vittorie

La Banca Annia Padova Women ha vinto il derby contro la Volksbank Vicenza con un punteggio di 3-0 domenica 8 marzo 2026. La squadra padovana ha raggiunto così 18 successi consecutivi nel campionato di Serie B1. La partita si è svolta in un match che ha visto dominare le padrone di casa dall'inizio alla fine.

La Banca Annia Padova Women ha esteso la sua striscia vincente a diciotto successi consecutivi nel campionato di Serie B1, sconfiggendo per 3-0 la Volksbank Vicenza in un derby che si è svolto domenica 8 marzo 2026. La vittoria, ottenuta in casa contro le vicentine, permette alla compagine guidata da Vincenzo Rondinelli di mantenere saldamente la vetta della classifica. Nonostante una partenza incerta nel primo set, dove le padovane hanno faticato contro l'aggressività avversaria, il team ha trovato il ritmo giusto grazie alle prestazioni di Wabersich e Venturi, chiudendo i parziali con punteggi netti. L'incontro ha dominare le padovane nei secondi due set, trasformando una partita difficile in un rullo compressore che non ha lasciato scampo alle ospiti.