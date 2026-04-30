Luce e gas | stop al telemarketing molesto i contratti sono nulli

Dal 19 giugno entra in vigore il Decreto Bollette, che interrompe le chiamate di telemarketing non richiesto riguardanti luce e gas. Le aziende non potranno più contattare telefonicamente i consumatori senza il loro consenso esplicito. I contratti sottoscritti senza questa autorizzazione saranno dichiarati nulli secondo quanto stabilito dalla normativa. La misura mira a tutelare i consumatori da pratiche moleste e invasive nel settore energetico.

? Cosa sapere Dal 19 giugno il Decreto Bollette vieta le sollecitazioni telefoniche per luce e gas.. I contratti stipulati senza consenso esplicito dell'utente saranno considerati nulli per legge.. Il 19 giugno entrerà in vigore il divieto di sollecitazioni telefoniche e via messaggio per i contratti di luce e gas, una misura del Decreto Bollette che mira a colpire il telemarketing aggressivo. La nuova normativa, già pubblicata in, stabilisce che ogni proposta commerciale per l’energia elettrica o il gas sarà valida solo se basata su una richiesta esplicita dell’utente o su un consenso specifico precedentemente fornito. La riforma punta a blindare la tutela dei consumatori contro le pratiche moleste.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Panoramica sull’argomento

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