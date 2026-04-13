Luce e gas | stop al telemarketing selvaggio i contratti sono nulli

Una recente legge, approvata con la conversione del decreto bollette, ha stabilito nuove regole per il settore dell’energia. In particolare, sono state imposte restrizioni più stringenti contro le chiamate promozionali non richieste riguardanti i contratti di luce e gas. Questa normativa mira a limitare le pratiche commerciali considerate aggressive e ha anche definito la nullità di contratti stipulati in violazione di queste nuove disposizioni.

Una nuova normativa, derivante dalla conversione in legge del decreto bollette, introduce restrizioni drastiche contro le pratiche commerciali aggressive via telefono per i servizi di luce e gas. Le aziende che intendono proporre contratti energetici dovranno ora basarsi esclusivamente su un consenso esplicito e chiaro fornito dai consumatori, utilizzando al contempo numeri di contatto facilmente identificabili. Il nuovo perimetro legale della tutela del consumatore La disciplina che regola il s .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Luce e gas: stop al telemarketing selvaggio, i contratti sono nulli Leggi anche: Call center, stop a telemarketing selvaggio con contratti nulli e segnalazioni Telemarketing, stop ai contratti luce e gas al telefono senza autorizzazione degli utenti(Adnkronos) – Arriva lo stop ai contratti di luce e gas al telefono senza l'autorizzazione degli utenti.