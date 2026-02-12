Tenta il furto di due auto poi prova a scassinare la porta di una palestra | arrestato

Questa mattina, un uomo ha tentato di rubare due auto parcheggiate vicino a un centro sportivo. Quando i ladri sono stati scoperti, hanno cambiato obiettivo e hanno cercato di scassinare la porta di una palestra vicina. Le pattuglie della polizia sono intervenute in tempo e lo hanno arrestato sul posto.

Avrebbe provato a rubare due auto parcheggiate vicine prima di cambiare obiettivo e puntare verso una palestra, poi l'intervento delle pattuglie. I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato in via Caduti del lavoro, nella zona di Partanna, un ragazzo di 24 anni accusato del reato di tentato furto aggravato. I militari dell'Arma stavano perlustrando la zona, in orario notturno, quando hanno notato il giovane che cercava di forzare le portiere di due macchine e l'ingresso di una palestra. Alla vista delle “gazzelle” il giovane ha provato a scappare prima di arrendersi: nello zaino che portava aveva arnesi da scasso per scardinare i blocchetti dei mezzi.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Auto Palestra Tentato furto in un parrucchiere di Viterbo: prova a scassinare la porta per un'ora ma non ci riesce | VIDEO Nella notte tra il 17 e il 18 gennaio, un tentativo di furto si è verificato presso il salone di parrucchiere Shape a Viterbo. Tenta un furto all'interno di una palestra, ma il sistema anti intrusione lo blocca: arrestato pluripregiudicato Un uomo di 43 anni, pluripregiudicato originario di Francofonte, è stato arrestato dopo aver tentato di commettere un furto in una palestra di viale Kennedy. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Auto Palestra Argomenti discussi: Precipita dal terzo piano durante un furto al quartiere Libertà: uomo in fin di vita; Tenta il furto al supermercato e spintona il direttore: 35enne arrestato per rapina impropria; Tenta un furto in un supermercato e aggredisce un dipendente a Pisa, arrestato un 33enne; Pta di Bitonto, dopo il primo furto ne tenta un secondo: arrestato il ladro di tablet. Egna, tenta furto al supermercato e minaccia i carabinieri: diciannovenne arrestatoIl giovane è stato fermato dopo un tentato colpo in un supermercato del centro. Durante il controllo avrebbe reagito con minacce e brandendo una bottiglia di vetro. Il Tribunale di Bolzano ha convalid ... altoadige.it Pomezia, tenta di rubare rame e muore folgoratoA Pomezia un uomo di 45 anni muore folgorato mentre tenta di rubare rame. Il corpo carbonizzato è stato scoperto da un addetto alla manutenzione dell’impianto elettrico. notizie.it CARABINIERI SIRACUSA: TENTA DI RUBARE DUE SMARTPHONE DAL CENTRO COMMERCIALE DENUNCIATO UN 41ENNE I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno denunciato un 41enne per tentato furto aggravato. - facebook.com facebook Tenta furto di rame, muore folgorato vicino Roma. Il corpo trovato a Pomezia nell'area dell'ex Consorzio agrario #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.