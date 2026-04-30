L'attore ha rivelato di aver desiderato inizialmente diventare un tennista, poi uno sciatore, e di aver sempre cercato di seguire diverse strade nella vita. In un'intervista, ha dichiarato di essere consapevole della propria fortuna, ma di non aver mai smesso di impegnarsi e di cambiare percorso. Le sue parole si inseriscono in un discorso più ampio, che comprende anche storie di formazione di figure note del passato recente.

Firenze – “Non sono solo racconti di grandi personalità del passato recente, ma storie di formazione. Sono i miei ricordi più personali e racconto loro per parlare un po’ di me”. Così l’attore Luca Argentero (48 anni) a proposito di ’È questa la vita che sognavo da bambino?’, lo spettacolo teatrale che farà tappa al Teatro Cartiere Carrara di Firenze l’8 maggio (ore 21). Prodotto da Stefano Francioni Produzioni, scritto dallo stesso Argentero con Gianni Corsi ed Edoardo Leo, che ne cura anche la regia, lo spettacolo intreccia teatro, racconto civile e memoria sportiva per dare voce a tre figure entrate in modo diverso nell’immaginario italiano: Luigi Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Luca Argentero: “Volevo fare il tennista, poi lo sciatore. So di essere fortunato, ma nella vita non mi sono mai fermato”

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