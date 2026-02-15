Luca Argentero ha rivelato di aver ricevuto una proposta per partecipare a Sanremo 2026, ma di essere stato lasciato senza risposta dopo il primo contatto. L’attore di Doc ha raccontato di aver ricevuto una telefonata inaspettata, seguita da un silenzio improvviso che lo ha sorpreso. La sua testimonianza mette in luce come le trattative con il Festival possano essere complicate e imprevedibili.

Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 “Sono innamorato di un bono!”: Tommaso Zorzi parla per la prima volta in tv del fidanzato Alex Di Giorgio Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Luca Argentero rompe il silenzio sul Festival di Sanremo e lo fa con dichiarazioni che stanno facendo discutere. Dopo mesi di indiscrezioni sulla sua possibile partecipazione alla kermesse, l’attore piemontese ha rivelato di essere stato effettivamente contattato, salvo poi non ricevere più alcuna conferma. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Luca Argentero e il “no” a Sanremo 2026: “Mi hanno chiamato e poi sono spariti”

Luca Argentero ha annunciato di aver perso l’opportunità di partecipare a Sanremo 2026 perché, dopo essere stato contattato, i produttori sono scomparsi senza dargli più notizie.

Luca Argentero ha chiarito di aver ricevuto una proposta da parte di Carlo Conti per il Festival di Sanremo, ma poi non ha più avuto notizie.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.