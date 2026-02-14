Luca Argentero ha annunciato di aver perso l’opportunità di partecipare a Sanremo 2026 perché, dopo essere stato contattato, i produttori sono scomparsi senza dargli più notizie. La sua confusione è nata dopo aver ricevuto una chiamata inaspettata, che sembrava promettente, ma poi tutto si è fermato improvvisamente. Il fatto ha lasciato l’attore perplesso, soprattutto perché aveva già iniziato a prepararsi per il grande evento.

Ospite a Splendida Cornice, Luca Argentero rivela che la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 è saltata. Da diverse settimane si parla dell’arrivo di Luca Argentero al Festival di Sanremo 2026. Secondo le voci di corridoio, l’attore avrebbe dovuto affiancare Carlo Conti alla conduzione di una della serate della kermesse e già in molti attendevano con ansia di vederlo in questa veste. Tuttavia sembrerebbe che, nonostante ci siano stati dei contatti tra la Rai e il protagonista di DOC, a oggi le trattative siano saltate. Ospite di Geppi Cucciari a Splendida Cornice, Luca Argentero ha rivelato per la prima volta cosa sarebbe accaduto. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Sanremo 2026, salta la partecipazione di Luca Argentero: “Mi hanno chiamato poi sono spariti”

Luca Argentero ha raccontato di aver ricevuto una chiamata per partecipare a Sanremo 2026, ma dopo aver risposto, tutti si sono improvvisamente allontanati.

Luca Argentero ha chiarito di aver ricevuto una proposta da parte di Carlo Conti per il Festival di Sanremo, ma poi non ha più avuto notizie.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia al Festival: Insulti inaccettabili; Sanremo 2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys i superospiti della terza serata; Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, salta la co-conduzione. Solidarietà da Meloni, rammarico Rai; Andrea Pucci, dopo la bufera Sanremo salta anche un ingaggio: la battuta sui social.

Sanremo 206, salta la partecipazione di Luca Argentero/ Mi hanno telefonato e poi sono spariti tuttiSalta la partecipazione di Luca Argentero a Sanremo 2026: l'attore svela di aver ricevuto una telefonata e cos'è successo dopo. ilsussidiario.net

Perché Andrea Pucci salta pure Stasera Tutto È Possibile dopo Sanremo 2026?/ Non c’entra la polemica ma…Perché Andrea Pucci salta pure Stasera Tutto È Possibile dopo Sanremo 2026? Non c'entra la polemica ma una precisa scelta Mediaset ... ilsussidiario.net

Netflix. . Ok, Luca Argentero in una scena così adrenalinica non era nella nostra bingo card 2026 Motorvalley facebook

6-episode Italian Gran Turismo racing mini series MOTORVALLEY starring Luca Argentero, Giulia Michelini, and Caterina Forza is on Netflix. x.com