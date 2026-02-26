Giroud gol! Il Lilla passa a Belgrado Calabria sbaglia il rigore Panathinaikos avanti lo stesso

Il Lilla conquista una vittoria importante a Belgrado grazie a un gol decisivo di Giroud, mentre Calabria commette un errore dal dischetto nella partita contro il Plzen, che si conclude ai rigori. Nonostante l'errore, il Panathinaikos riesce comunque ad avanzare, mantenendo vivo l’interesse per il torneo. La sfida si è conclusa con episodi di attenzione e nervosismo da entrambe le parti.

Colpi di scena a non finire nel ritorno dei playoff di Europa League. Il Lilla di un infinito Giroud espugna Belgrado, battendo la Stella Rossa dopo i tempi supplementari. Il vantaggio dei francesi è firmato proprio dall'ex attaccante del Milan, che al 4' gira in porta di testa il cross di Andre dalla destra. Non segna nessun altro nei novanta minuti ed è necessario l'overtime. A decidere l'incontro è Ngoy, che conclude sul primo palo una bella azione corale partita da Pardo a sinistra e rifinita da Correia. A proposito di ex Milan, il Panathinaikos si qualifica agli ottavi dopo i calci di rigore e Calabria sbaglia dagli undici metri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

