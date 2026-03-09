Garlasco Massimo Lovati | Sempio e Stasi innocenti l’assassino non si troverà mai
Nel caso Garlasco, Massimo Lovati ha affermato che Sempio e Stasi sono innocenti e che l’assassino non sarà mai trovato. Le sue dichiarazioni sono state pubblicate in un contesto di grande attenzione mediatica, riaccendendo discussioni e tensioni intorno alla vicenda giudiziaria. La questione giudiziaria e le accuse passate tornano a essere al centro del dibattito pubblico, senza ulteriori analisi o commenti.
Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione mediatica con dichiarazioni che rischiano di riaprire ferite ormai ritenute chiuse. Stavolta a parlare è Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, ospite della trasmissione «Iceberg Lombardia» su Telelombardia. Le sue parole, nette e dirompenti, mettono in discussione elementi considerati ormai definitivi dalla giustizia e offrono uno sguardo nuovo su una vicenda giudiziaria che ha attraversato quasi due decenni di indagini, processi e condanne. Leggi anche: Garlasco, nuove rivelazioni sull’avvocato Massimo Lovati Sempio e la difesa dell’innocenza. « Stasi è un bugiardo, ma non un assassino », afferma Lovati in diretta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
