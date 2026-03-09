Garlasco Massimo Lovati | Sempio e Stasi innocenti l’assassino non si troverà mai

Nel caso Garlasco, Massimo Lovati ha affermato che Sempio e Stasi sono innocenti e che l’assassino non sarà mai trovato. Le sue dichiarazioni sono state pubblicate in un contesto di grande attenzione mediatica, riaccendendo discussioni e tensioni intorno alla vicenda giudiziaria. La questione giudiziaria e le accuse passate tornano a essere al centro del dibattito pubblico, senza ulteriori analisi o commenti.