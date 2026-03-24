Campionati nazionali under 15 a Ostia un argento e due bronzi per i Lottatori di Borgo Nuovo

Ai campionati nazionali under 15 svoltisi a Ostia, i giovani atleti della società sportiva dilettantistica Od Fitness di Borgo Nuovo Palermo hanno conquistato una medaglia d'argento e due bronzi. La competizione ha visto i partecipanti affrontarsi in diverse discipline di lotta, con i rappresentanti della società che hanno ottenuto risultati di rilievo tra i partecipanti provenienti da varie regioni.

Grande Risultato per i Lottatori di Borgo Nuovo Palermo della società?sportiva dilettantistica Od fitness.?Si sono conclusi i Campionati Italiani U15 di lotta libera al centro Olimpico di Ostia con una prestazione straordinaria per i nostri colori! Complimenti a tutti gli atleti. Argento: Umberto Catalano categoria 75 kg; bronzo: Giuseppe Kevin Puglisi categoria 48 Kg (per il secondo anno consecutivo anno precedente 3 classificato under 13 - 2025); bronzo: Giosuè Cocheo categoria 85 Kg (per il secondo anno consecutivo anno precedente 1° classificato under 13 - 2025); 5° classificato Francesco Romeo (per il secondo anno consecutivo, 5 classificato under 13 - 2025). 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Pioggia di medaglie per i cuochi di Frosinone: oro, argento e bronzi ai Campionati della Cucina Italiana 2026L’Associazione Provinciale Cuochi Frosinone conquista il titolo di Campionessa Italiana con Ala Balabishkyna e colleziona sei riconoscimenti... Campionati Italiani U23, due bronzi nella sciabola per Gaia Karola Carafa e Davide CicchettiLa scherma pugliese torna a casa con due medaglie di bronzo, entrambe nella sciabola, da Caorle dove si sono disputati i Campionati Italiani Under 23. Una raccolta di contenuti su Campionati nazionali under 15 a Ostia... Discussioni sull' argomento Lotta olimpica: argento per Oscar Antonello ai campionati regionali; Bocce: Montecerreto porta San Marino nel campionato juniores. I Portuali Ravenna brillano ai Campionati Italiani Under 15: oro per CampanaleOltre 210 atleti si sono sfidati al Lido di Ostia; il sodalizio ravennate chiude a ridosso della top 10 nazionale grazie ai piazzamenti di Balducci, Fall e Fabbri ... ravenna24ore.it Lotta, per i Portuali arriva il titolo di Campanale ai Campionati italiani under 15Una medaglia d'oro importante per la squadra ravennate, alla quale si aggiungono diversi importanti piazzamenti ... ravennatoday.it Referendum 2026: informazioni utili e aggiornamenti dai seggi di Borgo San Dalmazzo. Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 si svolgeranno le consultazioni referendarie: i dati sull’affluenza, i risultati dello spoglio, le informazioni utili al cittadino e tutti gli - facebook.com facebook