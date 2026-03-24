Campionati nazionali under 15 a Ostia un argento e due bronzi per i Lottatori di Borgo Nuovo

Da palermotoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai campionati nazionali under 15 svoltisi a Ostia, i giovani atleti della società sportiva dilettantistica Od Fitness di Borgo Nuovo Palermo hanno conquistato una medaglia d'argento e due bronzi. La competizione ha visto i partecipanti affrontarsi in diverse discipline di lotta, con i rappresentanti della società che hanno ottenuto risultati di rilievo tra i partecipanti provenienti da varie regioni.

Grande Risultato per i Lottatori di Borgo Nuovo Palermo della società?sportiva dilettantistica Od fitness.?Si sono conclusi i Campionati Italiani U15 di lotta libera al centro Olimpico di Ostia con una prestazione straordinaria per i nostri colori! Complimenti a tutti gli atleti. Argento: Umberto Catalano categoria 75 kg; bronzo: Giuseppe Kevin Puglisi categoria 48 Kg (per il secondo anno consecutivo anno precedente 3 classificato under 13 - 2025); bronzo: Giosuè Cocheo categoria 85 Kg (per il secondo anno consecutivo anno precedente 1° classificato under 13 - 2025); 5° classificato Francesco Romeo (per il secondo anno consecutivo, 5 classificato under 13 - 2025). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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