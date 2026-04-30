Ai Campionati Italiani Under 20 di Lotta Greco Romana Stopponi d’argento

Ai Campionati Italiani Under 20 di Lotta Greco Romana, un atleta di Arezzo ha conquistato la medaglia d’argento, aggiungendo un altro risultato positivo alla sua stagione. La competizione si è svolta il 30 aprile 2026 ad Arezzo, coinvolgendo giovani atleti provenienti da diverse regioni italiane. Il lottatore locale ha partecipato alle finali, ottenendo il secondo posto nella categoria under 20.

Arezzo, 30 aprile 2026 – ancora un podio per il lottatore aretino. Ancora un risultato di prestigio per l’atleta amaranto che nonostante una bella prestazione si deve accontentare della seconda posizione. Al Pala Pellicone di Ostia sono andati in scena i Campionati Italiani Under 20 di Lotta Olimpica. Per la lotta greco romana in gara circa centocinquanta atleti per trentacinque Società. La Chimera Arezzo presenta in gara la punta di diamante Francesco Stopponi nella categoria di peso fino a 60 kg. Francesco, come testa di serie entra in gara ai quarti di finale dove incontra il forte padovano Cvasiuc.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ai Campionati Italiani Under 20 di Lotta Greco Romana Stopponi d’argento Notizie correlate Campionati Under 17 di lotta greco-romana: medaglia d'argento per Mantarro della Energy Club CataniaFrancesco Mantarro della società catanese Energy Club Catania lo scorso 21 febbraio 2026 ha vinto la medaglia d'argento per la categoria 92 kg ai... Lotta greco-romana: il giovane Arancio trionfa all’Italia Under 20Il talento della lotta varesotta si conferma ai vertici nazionali: Alessio Arancio, lottatore di Fagnano Olona, ha conquistato il titolo italiano... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Campionati italiani Giovanili, il saluto del presidente Renato Di Napoli; Tennistavolo Sassari, pioggia di medaglie ai Campionati Italiani Giovanili; Tennistavolo, largo ai giovani: al Pala De Santis di Terni i campionati italiani; Pugilistica Lucchese - Risultati fasi regionali campionati italiani under 17 e under 19. Ai Campionati Italiani Under 20 di Lotta Greco Romana Stopponi d’argentoArezzo, 30 aprile 2026 – Ai Campionati Italiani Under 20 di Lotta Greco Romana Stopponi d’argento ancora un podio per il lottatore aretino. Ancora un risultato di prestigio per l’atleta amaranto che n ... lanazione.it Tennis tavolo – Le giovani promesse di Brunetti e Bagnolese cercano gloria ai Campionati Italiani di TerniTerni Tutto pronto per i Campionati Italiani Giovanili Under 11, 13, 15 e 17, in programma a Terni. Un appuntamento importante che rappresenta non solo ... vocedimantova.it Ancona capitale del Judo: al PalaPrometeo i Campionati Italiani Under 18 - facebook.com facebook