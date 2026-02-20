Lotta allo spaccio di stupefacenti nei guai un giovane | visto mentre vendeva cocaina

Un giovane di 23 anni è stato sorpreso mentre vendeva cocaina, motivo per cui i carabinieri di Adria lo hanno denunciato. La scoperta è avvenuta durante un pattugliamento di routine, quando i militari hanno notato un atteggiamento sospetto. Dopo averlo fermato, hanno trovato alcune dosi di droga e denaro contante. Il ragazzo, marocchino e residente ad Ariano nel Polesine, ora rischia di affrontare un’udienza per detenzione ai fini di spaccio. La vicenda si aggiunge alle operazioni di controllo contro il traffico di droga nella zona.

I militari, infatti, durante un servizio di istituto volto alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, durante un'attività di osservazione e controllo hanno notato un'autovettura in sosta in un'area di servizio, con a bordo soltanto il conducente. Gli operanti, insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo, sono rimasti in attesa al fine di annotarne gli spostamenti. Dopo pochi minuti è arrivato un altro veicolo il cui autista, dopo esserne sceso, si avvicinava verso il 23enne. I carabinieri hanno avuto così modo di documentare un'attività di cessione di stupefacenti, avvalorata dall'identificazione del cedente effettuata da un altro equipaggio e tramite il controllo del compratore eseguito successivamente dal personale operante.