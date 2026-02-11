Favoreggiamento dell' immigrazione irregolare | espulso cittadino tunisino

Questa mattina, le forze dell’ordine di Salerno hanno espulso un tunisino condannato per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Gli agenti hanno eseguito il provvedimento in modo rapido e senza incidenti. L’uomo, che si trovava nel territorio italiano, ora dovrà lasciare il paese.

Gli agenti dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno hanno eseguito, nella giornata odierna, un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino tunisino condannato per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare. L'uomo, che si trovava ristretto presso la locale Casa.

