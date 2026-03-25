Lotta al bracconaggio e sostegno ai pescatori onesti

In un intervento pubblico, è stato espresso il bisogno di aggiornare le sanzioni per chi commette bracconaggio, sottolineando l’importanza di punizioni più severe per chi viola le norme. Contestualmente, si è evidenziata la necessità di fornire un sostegno concreto ai pescatori professionisti che rispettano le regole e lavorano per tutelare le risorse ittiche. La discussione si inserisce nel dibattito sulle strategie di tutela ambientale e sostenibilità della pesca.

L'intervento del consigliere regionale Zamperini in occasione della commissione nella quale si è parlato anche dei recenti episodi avvenuti sul territorio lecchese "Condivido la necessità di aggiornare le sanzioni per chi deliberatamente fa bracconaggio violando le regole, ma questo intervento deve andare di pari passo con un sostegno concreto ai pescatori professionisti per bene che tutelano il nostro patrimonio ittico. Loro rappresentano l’assoluta maggioranza, gente di cuore che ha l’acqua dolce nelle vene”. Lo dichiara il consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini (Fratelli d’Italia), a seguito dell’audizione in VIII commissione agricoltura sulla gestione della pesca nei laghi lombardi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - "Lotta al bracconaggio e sostegno ai pescatori onesti" Articoli correlati Leggi anche: Nasello e sostegno ai pescatori: l’assessora regionale Zabatta apre il confronto sul Tavolo Azzurro Lotta al bracconaggio sul litorale adriatico. In una trattoria sequestrati 20 chili di pescatoLa guardia costiera intensifica i controlli notturni nel porto di Otranto e sul tratto di propria competenza. Aggiornamenti e notizie su Lotta al bracconaggio e sostegno ai... Temi più discussi: Bracconaggio nel Bresciano: 67 denunce e centinaia di sequestri; Parco di Claut, sciacallo travolto e appeso come trofeo al cartello di Benvenuto; Civitavecchia, scovate 80 trappole illegali per polpi. Fondamentale il supporto aereo; Orrore nel Casertano: uccelli accecati con aghi infuocati per esaltarne il canto. Lotta al bracconaggio, nasce la task force italiana contro trafficanti e cacciatori di frodo. Giro criminale da 300 milioni di euro l'annoI reati contro la fauna selvatica sono la quarta attività criminale più rilevante a livello mondiale. Le Nazioni Unite hanno censito più di 7 mila specie oggetto di attenzione da parte di trafficanti ... corriere.it Bracconaggio, lotta contro la pesca di frodo e la caccia: volpoca uccisa dai pallini sparati con i fucili. Cibin: «Segnalerò chi li accompagna»PORTO TOLLE - Nell’ambito delle attività di tutela del territorio e di salvaguardia dell’ecosistema del Delta del Po, il prefetto Franca Tancredi ha presieduto ieri mattina una riunione del Comitato ... ilgazzettino.it Lotta al mattone selvaggio: sequestrato ad #Afragola un complesso edilizio in fase di ultimazione con 25 appartamenti e 5 locali commerciali. Durante un controllo, la Polizia Locale ha riscontrato la realizzazione di opere in difformità dei titoli autorizzativi e l’ap - facebook.com facebook Lotta scudetto Bonolis evidenzia le "qualità" di Napoli e... Milan x.com