Peste suina bracconaggio e ponte di Castelvetro | ecco le principali attività 2025 della Polizia provinciale

Nella sala giunta di Corso Garibaldi si è tenuta la presentazione delle attività svolte nel 2025 dalla Polizia provinciale di Piacenza. Il comandante Matteo Re e Luigi Rabuffi, che ha guidato la polizia fino a fine agosto, hanno illustrato le principali azioni portate avanti nel corso dell’anno. Tra le tematiche trattate ci sono state la prevenzione della peste suina, il contrasto al bracconaggio e i interventi relativi al ponte di Castelvetro.

Nella sala giunta di Corso Garibaldi, il comandante della Polizia Locale della Provincia di Piacenza Matteo Re insieme a Luigi Rabuffi, che ha mantenuto la guida della Polizia sino al 31 agosto scorso, hanno presentato il bilancio delle attività svolte nel corso del 2025, un anno caratterizzato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Monitoraggio delle liste d’attesa. Focus sulla diffusione della peste suinaGARFAGNANA Le risorse del PIS, così come quelle del POA, sono quelle della programmazione integrata e quindi quelle che provengono dal Bilancio... Sicurezza a Brescia, i numeri e le attività nel 2025 della Polizia di StatoBrescia, 30 gennaio 2026 – Questa mattina in Questura a Brescia sono stati resi noti i numeri relativi del lavoro svolto a Brescia e Provincia dalla... Temi più discussi: Animali, WWF: il futuro del lupo in Italia dipende dal governo | Area stampa | WWF Italia; Peste suina, 4 nuovi casi di cinghiali positivi in Liguria; Lupo, il Wwf richiede il ripristino dello stato di protezione assoluto: Si scelga la strada della scienza, non quella degli abbattimenti; Lupo, patrimonio nazionale: la lettera del WWF dopo la revisione dello status di protezione. Lotta al bracconaggio fluviale, peste suina e sicurezza del territorio: il 2025 della Polizia ProvincialeIl Comandante della Polizia Locale della Provincia di Piacenza Matteo Re insieme a Luigi Rabuffi, che ha mantenuto la guida della Polizia sino al 31 ... piacenzasera.it Peste suina, bracconaggio e ponte di Castelvetro: ecco le principali attività 2025 della Polizia provincialeNella sala giunta di Corso Garibaldi, il comandante della Polizia Locale della Provincia di Piacenza Matteo Re insieme a Luigi Rabuffi, che ha mantenuto la guida della Polizia sino al 31 agosto scorso ... ilpiacenza.it In Liguria sono state riscontrate quattro nuove positività alla peste suina africana x.com Dal sito di Regione Marche ALLARME PESTE SUINA: LA REGIONE MARCHE SCENDE IN CAMPO PER GLI ALLEVATORI! Per proteggere i nostri allevamenti dal virus della Peste Suina Africana (PSA), è in arrivo un nuovo bando regionale dedicato - facebook.com facebook