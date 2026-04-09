Peste suina bracconaggio e ponte di Castelvetro | ecco le principali attività 2025 della Polizia provinciale

Da ilpiacenza.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sala giunta di Corso Garibaldi si è tenuta la presentazione delle attività svolte nel 2025 dalla Polizia provinciale di Piacenza. Il comandante Matteo Re e Luigi Rabuffi, che ha guidato la polizia fino a fine agosto, hanno illustrato le principali azioni portate avanti nel corso dell’anno. Tra le tematiche trattate ci sono state la prevenzione della peste suina, il contrasto al bracconaggio e i interventi relativi al ponte di Castelvetro.

Nella sala giunta di Corso Garibaldi, il comandante della Polizia Locale della Provincia di Piacenza Matteo Re insieme a Luigi Rabuffi, che ha mantenuto la guida della Polizia sino al 31 agosto scorso, hanno presentato il bilancio delle attività svolte nel corso del 2025, un anno caratterizzato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Monitoraggio delle liste d’attesa. Focus sulla diffusione della peste suinaGARFAGNANA Le risorse del PIS, così come quelle del POA, sono quelle della programmazione integrata e quindi quelle che provengono dal Bilancio...

Sicurezza a Brescia, i numeri e le attività nel 2025 della Polizia di StatoBrescia, 30 gennaio 2026 – Questa mattina in Questura a Brescia sono stati resi noti i numeri relativi del lavoro svolto a Brescia e Provincia dalla...

Temi più discussi: Animali, WWF: il futuro del lupo in Italia dipende dal governo | Area stampa | WWF Italia; Peste suina, 4 nuovi casi di cinghiali positivi in Liguria; Lupo, il Wwf richiede il ripristino dello stato di protezione assoluto: Si scelga la strada della scienza, non quella degli abbattimenti; Lupo, patrimonio nazionale: la lettera del WWF dopo la revisione dello status di protezione.

peste suina bracconaggio eLotta al bracconaggio fluviale, peste suina e sicurezza del territorio: il 2025 della Polizia ProvincialeIl Comandante della Polizia Locale della Provincia di Piacenza Matteo Re insieme a Luigi Rabuffi, che ha mantenuto la guida della Polizia sino al 31 ... piacenzasera.it

peste suina bracconaggio ePeste suina, bracconaggio e ponte di Castelvetro: ecco le principali attività 2025 della Polizia provincialeNella sala giunta di Corso Garibaldi, il comandante della Polizia Locale della Provincia di Piacenza Matteo Re insieme a Luigi Rabuffi, che ha mantenuto la guida della Polizia sino al 31 agosto scorso ... ilpiacenza.it

Trova facilmente notizie e video collegati.