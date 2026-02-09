Qualiano nuovo abbandono di rifiuti in piazza Santa Maria delle Grazie

Questa mattina, in piazza Santa Maria delle Grazie a Qualiano, sono stati trovati sacchetti di spazzatura, mobili e bidoni di pittura abbandonati. La scena si ripete dopo altri episodi simili, e i cittadini sono ormai esasperati. Denunciano che non ci sono controlli e che l’inciviltà cresce senza sosta.

Sacchetti, mobili e bidoni di pittura lasciati in pieno centro: torna l’inciviltà del “sacchetto selvaggio” e i cittadini denunciano l’assenza di controlli. Torna il degrado nel cuore della città. Dopo un periodo di relativa tregua, piazza Santa Maria delle Grazie a Qualiano torna a essere bersaglio dei soliti incivili. Nelle scorse ore, in pieno centro, sono comparsi diversi sacchetti colmi di rifiuti di vario genere, un mobile in legno abbandonato e addirittura sei bidoni di pittura vuoti lasciati in terra. Un’immagine che restituisce, ancora una volta, la fotografia di una città costretta a subire comportamenti irresponsabili e dannosi per il decoro urbano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, nuovo abbandono di rifiuti in piazza Santa Maria delle Grazie Approfondimenti su Qualiano Piazze Qualiano: potature errate, quattro alberi morti in via Santa Maria delle Grazie A Qualiano, quattro alberi in via Santa Maria delle Grazie sono morti a causa di potature errate. Qualiano, Grande Viabilità al buio: l’oscurità favorisce l’abbandono dei rifiuti Questa sera a Qualiano, le strade sono al buio totale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Qualiano Piazze Argomenti discussi: Qualiano, via Maioni sommersa dai rifiuti: periferia abbandonata e cittadini esasperati - Punto!; Qualiano Grande Viabilità al buio | l’oscurità favorisce l’abbandono dei rifiuti; Alla scoperta di Villa Venusio a Mugnano, come saranno gli spazi dedicati alla città. Qualiano, al via i lavori della fontana di piazza Rosselli: inaugurazione entro NataleEra diventata un ricettacolo di rifiuti. Carte e bottiglie di plastica galleggianti. Sarà riqualificata grazie a un intervento finanziato dai fondi del Comune. Trentamila euro dalle casse municipali ... ilmattino.it Qualiano, ladri in azione durante il cenone natalizio messi in fuga dai residentiPasseggiano sul balcone, del tutto incuranti dei residenti affacciati alle finestre che inveiscono contro di loro. Poi scavalcano la ringhiera, raggiungono la strada con un salto e scappano a bordo di ... ilmattino.it Milano, chiesa di Santa Maria delle Grazie. Veduta dell'interno della Tribuna del Bramante. Foto di Superchilum. Dottrina dell'Architettura facebook Olbia, alla scuola Santa Maria flash mob contro il bullismo x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.