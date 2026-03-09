UNICEF | al Presidio Ospedaliero Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli NA la consegna del Regalo sospeso UNICEF – CLEMENTONI

All'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, l'UNICEF e Clementoni hanno consegnato i “Regali sospesi”, un'iniziativa che porta giochi e sorrisi ai bambini ospitati nella struttura. La cerimonia si è svolta nelle ultime ore, coinvolgendo rappresentanti delle due organizzazioni e i piccoli in cura. L'evento mira a offrire momenti di allegria e spensieratezza ai bambini ricoverati.

A Pozzuoli, l'UNICEF e Clementoni portano sorrisi e giochi ai bambini ospiti dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie con i "Regali sospesi". 9 marzo 2026 – Oggi a Pozzuoli (Napoli), presso il presidio Ospedaliero Santa Maria delle Grazie, l'UNICEF Italia ha consegnato i kit del "Regalo sospeso", realizzati da Clementoni, ai bambini ospiti della struttura. Il "Regalo sospeso" è un'iniziativa realizzata dall'UNICEF Italia in collaborazione con CLEMENTONI a favore di oltre 2.500 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia in Italia e di tanti bambini vulnerabili nel mondo. A Napoli, Nicola Graziano, Presidente dell'UNICEF Italia,...