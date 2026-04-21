L’ente sanitario ha annunciato l’apertura alle attività di formazione universitaria per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Fino a ora, la struttura aveva accolto studenti del corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano, con più di dieci anni di collaborazione. Ora, l’ospedale diventa anche sede di insegnamento per il nuovo percorso accademico. Questa novità si inserisce nell’ambito delle collaborazioni tra strutture sanitarie e università.

Sede del corso di laurea Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano da oltre dieci anni, l’Asst Rhodense amplia la formazione universitaria e si prepara ad ospitare anche gli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Nei giorni scorsi è stato firmato a Palazzo Lombardia un protocollo d’intesa fra la Regione Lombardia e sette università lombarde che, come ha spiegato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, "cambia il rapporto di collaborazione fra tutta la parte del mondo accademico e quella che è l’importante rete del sistema sanitario della Lombardia". Il protocollo ha come obiettivi di creare più posti per la formazione, maggiore integrazione tra università e ospedali e una rete sanitaria sempre più capillare.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Asst apre le porte a “Medicina” e diventa ospedale di insegnamento

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