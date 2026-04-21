Settimana mondiale delle vaccinazioni | l' Asl Novara apre le porte per il contrasto alla pertosse
"Protezione per ogni generazione". È questo lo slogan scelto per la Settimana mondiale delle vaccinazioni 2026, l'iniziativa promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità in programma dal 24 al 30 aprile. L’Asl Novara aderisce alla campagna con una serie di aperture straordinarie e.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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Si parla di: DAL 24 AL 30 APRILE LA SETTIMANA MONDIALE DELLE VACCINAZIONI.
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