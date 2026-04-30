L’Ospedale ci cura e lui si cura sul territorio | l’innovazione della salute bussa all’uscio?

Il Sistema Sanitario Nazionale sta attraversando un cambiamento con il decreto ministeriale 772022, che promuove un rafforzamento dei servizi sul territorio. Questa riforma mira a spostare alcune funzioni dall’ospedale alla comunità, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza e ridurre gli spostamenti dei pazienti. La novità riguarda anche l’introduzione di tecnologie e innovazioni che facilitano diagnosi e cure più vicine alle persone.

“ Dietro ogni impresa di successo c’è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa”. Peter Drucker Il rilancio del Sistema Sanitario Nazionale, sancito dal DM 772022, non è un semplice transfer di servizi sul territorio ma una nuova visione strategica del sistema sanità. Il territorio diventa il luogo dove “l’ospedale cura e si cura”, prendendo incarico i pazienti rafforzando l’ intero sistemaQuesta sanità “fuori dalle mura ospedaliere “diventa sanità di prossimità per il paziente. Luogo che può trasformarsi nella culla, che accoglie il paziente, trasmettendogli sicurezza e dignità. In questo, alcune regioni hanno fatto da apripista. Per...🔗 Leggi su Ildenaro.it

SOFÌ SI CREDE UNDICI DI STRANGER THINGS

Notizie correlate

Leggi anche: Innovazione a Napoli: Nuovi reparti all’ospedale Cardarelli per la cura avanzata dei pazienti.

Sonno e salute: l’ospedale Delmati cresce con 800 pazienti in curaL’ospedale Delmati di Sant’Angelo Lodigiano consolida il proprio ruolo nel della salute respiratoria grazie all’espansione dell’Ambulatorio del...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Tumore al seno, tre ospedali fanno rete: 2.000 interventi l’anno e un modello di cura integrata; L’Ospedale che accoglie: analisi, riflessioni e progetti operativi per l’umanizzazione nei luoghi e nei percorsi di cura; Ospedale di Foligno eccellenza nella cura delle emicranie ottiene l’accreditamento ufficiale SISC; Grazia a Minetti: l'ospedale di Padova smentisce le cure al bambino.

L'ospedale che accoglie: al S. Croce di Cuneo idee e progetti per una sanità più vicina alle personeCUNEO CRONACA- L'Ospedale che accoglie: analisi, riflessioni e progetti operativi per l’umanizzazione nei luoghi e nei percorsi di cura è il tema del convegno promosso dall’Azienda Ospedaliera S. Cr ... cuneocronaca.it

Asl Biella. L’8 marzo le Donne che hanno cura in mostra al Nuovo OspedaleSarà inaugurata martedì prossimo l’esposizione fotografica #feelpeople - donne che hanno cura che pone in evidenza la presenza femminile nel mondo della cura e della sanità, ma soprattutto la ... quotidianosanita.it

Era entrato in ospedale a Rieti per sottoporsi a un intervento di chirurgia vascolare alla gamba sinistra, ma ne è uscito con il piede amputato e un’infezione che ha costretto i medici a procedere a un’ulteriore riduzione dell’arto, all’altezza della coscia - facebook.com facebook

I familiari di Donato Spallone, deceduto all’ospedale di Empoli, hanno presentato una denuncia contro ignoti: “Non li aveva mai tolti” x.com