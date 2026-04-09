Sonno e salute | l’ospedale Delmati cresce con 800 pazienti in cura

L’ospedale Delmati di Sant’Angelo Lodigiano ha ampliato il suo ambulatorio del sonno, un centro dedicato alla diagnosi e cura dei disturbi respiratori durante il sonno. Attualmente, sono in cura circa 800 pazienti, e sono stati avviati nuovi percorsi terapeutici per migliorare l’assistenza. Questa crescita si inserisce nell’obiettivo di rafforzare i servizi dedicati alla salute respiratoria nella struttura.

L’ospedale Delmati di Sant’Angelo Lodigiano consolida il proprio ruolo nel della salute respiratoria grazie all’espansione dell’Ambulatorio del sonno, un centro specializzato che oggi gestisce 800 pazienti e introduce nuovi percorsi terapeutici. La struttura, guidata dalla pneumologa Cavalli, si occupa di diagnosticare e trattare le apnee ostruttive del sonno, affrontando una problematica che colpisce una fetta significativa della popolazione maschile e femminile. Il servizio si inserisce in un contesto di riabilitazione geriatrica specialistica e generale coordinato dalla primaria Mandrini. All’interno di questo organigrammo, la dottoressa Cavalli, che possiede un master di secondo livello conseguito presso l’Università di Bologna in Medicina del Sonno, dirige la sezione dedicata alla Riabilitazione Respiratoria Territoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sonno e salute: l’ospedale Delmati cresce con 800 pazienti in cura Un farmaco già esistente potrebbe cambiare la vita dei pazienti con apnea del sonnoUn farmaco chiamato sulthiame potrebbe rappresentare una nuova speranza per chi soffre di apnea ostruttiva del sonno, una condizione che provoca... Salute 4.0, con Apple prevenzione smart: sensori per monitorare sonno e cuoreMentre OpenAI presenta ChatGPT Salute e Anthropic rilancia con Claude per l’Healthcare, Apple punta forte sulla prevenzione da portare in tasca, al... Temi più discussi: Il ruolo del sonno nella salute cardiovascolare; Come ridurre il rischio di infarto e ictus: secondo questo studio servono 11 minuti di sonno in più; Insonnia e disturbi del sonno: gruppo di lavoro parlamentare; Il circolo virtuoso della salute a scuola: cibo e sonno si nutrono a vicenda. Cambiare l’orario di inizio delle lezioni? Educazione Civica in diretta 13/04 ore 11, ISCRIVI LA CLASSE. Il ruolo del sonno nella salute cardiovascolareDormire bene consente al nostro sistema nervoso di lavorare in modo efficiente, garantendo una risposta della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca molto più controllata durante lo sforzo. quotidianosanita.it Sonno intermittente: cause, effetti e soluzioni praticheScopri le cause del sonno intermittente e le strategie per migliorarlo. Combatti stanchezza cronica e problemi di concentrazione. microbiologiaitalia.it Secondo uno studio, il sonno regolare ha un impatto diretto sull’aspettativa di vita, superando molti altri fattori legati allo stile di vita: https://fanpa.ge/i6T9P - facebook.com facebook