L' Oscar del regista di Mr Nobody Against Putin è scomparso durante un viaggio in aereo

Il co-regista del documentario premiato dall'Academy, noto per il suo lavoro su Mr. Nobody Against Putin, è scomparso durante un volo diretto in Germania. La sua assenza si è verificata mentre era a bordo dell'aereo, senza ulteriori dettagli su cause o circostanze. La scomparsa ha suscitato attenzione tra le autorità e i suoi collaboratori, che stanno cercando di chiarire quanto accaduto.

Il co-regista del documentario che è stato premiato dall'Academy è protagonista di una situazione surreale dopo un volo con destinazione Germania. L'Oscar conquistato dal regista Pavel Talankin grazie al documentario Mr. Nobody Against Putin è scomparso. La statuetta non è stata infatti fatta arrivare a destinazione a Francoforte, in Germania, dopo che il filmmaker non ha potuto portarla con sé a bordo di un volo della Lufthansa partito dall'aeroporto JFK di New York. Quanto accaduto al regista di Mr. Nobody Against the World Talankin ha spiegato di aver portato il suo Oscar a bordo di oltre una dozzina di voli da quando ha conquistato il premio nel mese di marzo, senza avere alcun problema.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L'Oscar del regista di Mr. Nobody Against Putin è scomparso durante un viaggio in aereo Notizie correlate Ha vinto l'Oscar 2026 come miglior documentario: "Mr. Nobody Against Putin” al Rouge et Noir, regista in salaDopo la vittoria agli Oscar 2026 come Miglior Documentario, arriva anche nelle sale italiane “Mr. La Russia ha designato come agente straniero il co-regista di ‘Mr Nobody Against Putin’Il ministero della Giustizia di Mosca ha designato come agente straniero il russo Pavel Talankin, co-regista assieme all’americano David Borenstein... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Addio a Luis Puenzo, regista del primo premio Oscar dell'Argentina; Il Lago d’Iseo conquista Neflix: assalto ai casting per il nuovo film del regista da Oscar; Luis Puenzo, morto il regista argentino premio Oscar per La storia ufficiale; La grande bellezza del cinema. Quattro giorni da Oscar con il regista Paolo Sorrentino. L'Oscar del regista di Mr. Nobody Against Putin è scomparso durante un viaggio in aereoIl co-regista del documentario che è stato premiato dall'Academy è protagonista di una situazione surreale dopo un volo con destinazione Germania. movieplayer.it Addio a Luis Puenzo, regista del primo premio Oscar dell'Argentina(ANSA) - BUENOS AIRES, 21 APR - E' morto oggi a Buenos Aires il cineasta Luis Puenzo, regista de 'La Storia Ufficiale', primo film argentino ... notizie.tiscali.it ROVIGO – Prende il via il Premio Tomeo 2026, l’Oscar del teatro dei ragazzi del Veneto, concorso unico a livello regionale dedicato a gruppi scolastici ed extrascolastici dai 6 ai 19 anni. Sono 20 i gruppi coinvolti in questa sesta edizione, per circa 600 parteci - facebook.com facebook Rieti e la Sabina puntano all’Oscar del Cavallo: Scandriglia, Cottanello e la Festa della Trebbiatura in finale a Roma x.com