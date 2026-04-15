Ha vinto l' Oscar 2026 come miglior documentario | Mr Nobody Against Putin al Rouge et Noir regista in sala

Il film “Mr. Nobody Against Putin” ha vinto l’Oscar 2026 come miglior documentario. La pellicola, diretta da David Borenstein e Pavel Talankin, è stata distribuita in Italia da ZaLab. L’anteprima nelle sale italiane è prevista al Rouge et Noir di Palermo, martedì 21 aprile alle 19. La proiezione sarà accompagnata dalla presenza dei registi in sala.

Dopo la vittoria agli Oscar 2026 come Miglior Documentario, arriva anche nelle sale italiane “Mr. Nobody Against Putin” – il film contro tutte le guerre, diretto da David Borenstein e Pavel Talankin, distribuito in Italia da ZaLab, al Rouge et Noir di Palermo martedì 21 aprile alle 19. A.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Mr. Nobody against Putin: dopo l'Oscar come miglior documentario, arriva nei cinema italiani. Ecco di che cosa parla Leggi anche: "Motherlode" di Matteo Tortone al Rouge et Noir, regista in sala Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mr. Nobody against Putin, il film contro la guerra infilata dentro la scuola; Intervista esclusiva all'autore di Mr Nobody Against Putin; Mr. Nobody against Putin. Dopo l’Oscar, il reportage segreto arriva nei cinema italiani; Mr. Nobody Against Putin di David Borenstein e Pavel Talankin al Cinema Astra di Firenze. Mr. Nobody against Putin. Dopo l’Oscar, il reportage segreto arriva nei cinema italianiVideomaker di una scuola di una piccola città russa, Pasha usa la videocamera per raccontare ciò che accade davvero intorno a lui. Un gesto di resistenza che lo porterà a scegliere di lasciare il prop ... iodonna.it Mr. Nobody against Putin, dopo l'Oscar arriva nei cinema italianiRoma, 13 apr. (askanews) - Mr. Nobody against Putin - Il film contro tutte le guerre ha appena vinto l'Oscar come miglior documentario e dal 16 aprile arriva nei cinema italiani. Cento proiezioni in ... libero.it "Mr Nobody Against Putin" di David Borenstein e Pavel Talankin - facebook.com facebook